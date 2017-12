Regimul comunist, regretat la 21 de ani de la Revoluţie

După 21 de ani de la Revoluţie, constănţenii consideră că jertfa de sânge a celor care au ieşit în stradă în decembrie 1989 a fost în van. Majoritatea o duc mai rău decât înainte, iar singurul plus faţă de perioada comunistă este libertatea cuvântului, care nu împiedică cu nimic degradarea situaţiei ţării şi, implicit, a cetăţenilor săi. „Revoluţia a fost deturnată de şmecherii care au devastat statul ăsta. De 21 de ani tot ce s-a întâmplat în ţară a fost distrugerea tuturor domeniilor economiei, de am ajuns să importăm produse alimentare din Grecia, care are doar o grămadă de bolovani la dispoziţie pentru culturi. Au luat toţi băieţii deştepţi administrarea unităţilor economice şi se bat cu pumnul în piept că sunt patroni şi învârt sume fabuloase, iar noi muncim pe rupte ca să putem trăi de pe o zi pe alta. Deci era mai bine înainte, cu toate restricţiile. Cei care au murit la Revoluţie au făcut-o pentru o viaţă mai bună, dar am câştigat doar dreptul la liberă exprimare. Însă câinii latră şi ursul trece”, a spus un lucrător în port, care a dorit să rămână anonim.

• LOVITURĂ DE STAT • Pentru unii dintre constănţeni evenimentele din decembrie 1989 reprezintă o lovitură de stat, mascată într-o revoluţie. „A fost o lovitură de stat, ca nu cumva să se producă o relaxare a regimului după model chinez şi să fim o ţară independentă. Nu mai aveam datorii şi aveam o economie care mergea, nu inexistentă ca cea de acum. Tinerii au fost chemaţi în stradă pentru a fi executaţi şi a justifica schimbarea regimului. Regimul respectiv trebuia să dispară, într-adevăr, dar nu să devină unul care să ne aducă mai multe lucruri rele decât bune”, a spus o tânără bugetară, Mirela Nechifor. Ea a fost completată de un student, Iulian Ciuică, care în 1989 avea doar un an, dar care a afirmat că din ce a aflat până acum se poate spune că unii au crezut că fac revoluţie, încasând gloanţe, iar alţii au făcut o lovitură de stat.

• REVOLTĂ POPULARĂ • Însă unii dintre concitadinii noştri, cum ar fi Ion Crintea, salariat în mediul privat, consideră că, acum 21 de ani, în România a avut loc o revoltă populară, care a mişcat ţara într-o direcţie corectă, cu care ne obişnuim mai greu: „Ce s-a întâmplat în decembrie 1989 a fost o revoltă populară, în urma căreia toţi am avut de câştigat, cel mai important lucru fiind libertatea dobândită. Ne obişnuim noi mai greu cu democraţia. Brucan s-a înşelat, probabil trebuie să treacă 40 de ani, nu 20, ca să intrăm în normalitate”.