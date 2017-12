Regimul şi chimioterapia prelungesc viaţa

Scurtele perioade de post sunt în anumite cazuri la fel de eficiente ca şi chemoterapia în tratarea unor tipuri de cancer la şoareci, conform unui nou studiu oncologic realizat în SUA de cercetători care au ajuns la concluzia că perioadele de post asociate chemoterapiei au ca rezultat prelungirea duratei de viaţă a cobailor bolnavi. Postul constituie în sine un tratament eficient în majoritatea tipurilor de cancer manifestate la animalele de laborator, tumori provenite din celule umane. Conform acestora, din opt tipuri de cancer manifestate pe şoareci, cinci au reacţionat la fel de bine la perioadele de post ca şi la chemoterapie. Reducerea cantităţii de hrană are ca rezultat încetinirea creşterii şi răspândirii tumorilor. În plus, conform oamenilor de ştiinţă, combinarea postului cu chemoterapia reprezintă o metodă de tratament mult mai eficientă decât apelul doar la chemoterapie. În următoarea etapă de studiu cercetătorii americani vor încerca să afle dacă postul are aceleaşi efecte terapeutice şi în cazul oamenilor.