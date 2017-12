„Regina” de la Cotroceni

Fostul şef al statului, Emil Constantinescu, a declarat, ieri, că elitele intelectuale sunt responsabile de starea de confuzie generală a societăţii, în condiţiile în care l-au girat pe Traian Băsescu, pe care l-a numit fost nomenclaturist şi colaborator al Securităţii. \"Preşedintele Băsescu are o calitate, foarte importantă, pentru că este vorba de o valoare în sine: sinceritatea. Deci, Băsescu a spus întotdeauna ce vrea să facă. Şi ne-a prevenit şi cine este. El ne-a spus, de pildă, în primul moment, că a fost contrabandist. Ne-a spus foarte clar: „Eu aveam bani, la sfârşitul regimului Ceauşescu eram un om foarte bogat”. Foarte bogat. Deci, niciun activist nu avea această avere, „pentru că făcea buf”. Sigur, vorbeşte în jargon. Asta însemna că făcea contrabandă. Ştim foarte bine că făcea. Cu cine făcea? Împreună cu Securitatea, pentru că puteai să fii arestat dacă aveai 5 dolari, nu dacă aveai 100.000 de dolari. Deci ne-a spus: „eu am fost contrabandist\", a susţinut Constantinescu. El a acuzat \"elitele intelectuale\" pentru faptul că \"au girat\" pentru Traian Băsescu. \"Ei (n.r. - elitele intelectuale) au spus „pentru România - aşa ceva, nouă aşa ceva ne trebuie”. Să se lupte cu comunismul, să spunem. N-are importanţă că alegem un nomenclaturist să se lupte cu comunismul! Că alegem o persoană care a lucrat pentru Securitate - pentru că în mod clar a lucrat, nu interesează decizia - să se lupte cu Securitatea. Practic, preşedintele Băsescu nu are, ca să spun în ghilimele, nicio vină. Ne-a spus de la început ce vrea să facă. Şi a făcut ceea ce a făcut\", a declarat fostul şef al statului.