Regina Elisabeta a ll-a angajează spălător de vase

Suverana Marii Britanii are nevoie de personal la Palatul Buckingham. Slujba vacantă este cea de spălător de vase. Pentru un salariu de 17.500 de euro pe an, cei interesaţi pot să spele vasele şi tacâmurile familiei regale. În plus, cel care va fi angajat va avea cazarea şi masa asigurată şi o va însoţi pe regina Elisabeta a ll-a în toate deplasările la reşedinţele regale. Programul de lucru este unul cu normă întreagă, 40 de ore pe săptămână, adică potrivit legislaţiei muncii din Marea Britanie, iar candidatul ideal trebuie să aibă experienţă şi să poată lucra în afara Londrei, cel puţin trei luni pe an.