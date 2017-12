Regina Marii Britanii a prezentat agenda Guvernului până în 2015

Regina Elisabeta a II-a a deschis lucrările Parlamentului britanic, unde a rostit tradiţionalul discurs al tronului, care conţine agenda guvernamentală. Pe lângă măsurile pentru impulsionarea economiei şi reformarea sistemului sanitar, Guvernul de la Londra promite să combată traficul de persoane. În sunetul trompetelor, regina Elisabeta a intrat în Camera Lorzilor pentru a prezenta agenda Guvernului până în 2015. Premierul David Cameron vizează în primul rând consolidarea economiei, reformarea sistemului de pensii şi asigurarea accesului la educaţie pentru tânăra generaţie. Nu în ultimul rând, Londra vrea mai multă independenţă energetică. ”Guvernul meu va introduce o lege pentru a impulsiona investiţiile în infrastructură şi a îmbunătăţi competitivitatea economică. Legea va spori independenţa şi securitatea energetică a Regatului Unit, prin deschiderea accesului la gazele de şist şi exploatările geotermale şi prin maximizarea resurselor din Marea Nordului”, a spus regina Elisabeta a II-a.

Dincolo de agenda oficială, toată lumea a fost uimită de cea mai nouă caleaşcă a reginei. Un palat pe roţi, după cum a botezat-o presa din Regat. Deschiderea oficială a lucrărilor Parlamentului a fost ocazia de a prezenta cea mai nouă trăsură de ceremonie - Caleaşca de Stat a Jubileului de Diamant. Este primul vehicul de acest fel comandat de Casa Regală în mai bine de un secol. Vehiculul este, de fapt, o combinaţie de tradiţii şi tehnologii de ultimă oră. Mânerele de la portiera reginei sunt din diamante, iar în corpul trăsurii au fost inserate o bucată din corabia „Mary Rose“ a lui Henric al VIII-lea, o aşchie din mărul lui Sir Isaac Newton, un glonţ de la Waterloo şi multe alte vestigii. ”În această caleaşcă am pus material ce provine de la cele mai speciale clădiri din Marea Britanie: Westminster Abbey, Catedrala Saint Paul, castelele Edinburgh şi Windsor. Dar sunt şi bucăţi care provin din aparate de zbor precum Spitfire, Hurricane, dar şi din bombardierele Lancaster care au luat parte la raidul Dambuster”, a spus Jim Frecklington, designerul Caleştii de Stat a Jubileului de Diamant. Sub bancheta pe care stă regina a fost plasat şi un fragment din Piatra Destinului, aflată sub tronul pe care au urcat zeci de regi ai Angliei. 50 de experţi au lucrat la această caleaşcă de trei tone, timp de 10 ani.