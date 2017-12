Regina Marii Britanii a prezentat programul Guvernului Cameron

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a prezentat, marţi, primul program legislativ al guvernului de coaliţie condus de David Cameron, pentru care prioritare sunt reforma şcolilor, reforma politică şi suspendarea programului de introducere a cărţilor de identitate. Regina a menţionat în discurs 22 de legi şi un proiect de lege. ”Programul legislativ al guvernului meu se va baza pe principiile libertăţii, echitabilităţii şi responsabilităţii”, a declarat Elisabeta a II-a, în Camera Lorzilor. ”Prioritatea este reducerea deficitului şi refacerea creşterii economice”, a adăugat ea.

Au existat puţine surprize, în condiţiile în care presa aflase dinainte programul primului guvern britanic de coaliţie din 1945. Printre măsurile promise se numără injectarea de capital privat nou în Royal Mail, limitarea numărului de imigranţi din afara UE care au dreptul să intre în ţară şi crearea unui serviciu de grăniceri. Vânzarea de alcool sub preţul de producţie va fi interzisă, iar consiliile şi poliţia vor avea prerogative sporite, pentru a putea închide cluburile şi barurile în care se înregistrează probleme. De asemenea, şcolile, inclusiv cele primare, vor primi mai uşor statutul de academie, fără a mai fi nevoie de aprobarea autorităţilor locale. Premierul şi-a onorat promisiunea privind o reformă a sistemului de vot, privind fixarea mandatului parlamentarilor la cinci ani şi un referendum pentru trecerea la sistemul de vot alternativ. De asemenea, în baza proiectului de lege privind activitatea Parlamentului, premierul nu va mai avea dreptul să fixeze data alegerilor, dacă nu obţine susţinerea a 55% dintre membrii Camerei Comunelor. În plus, membrii camerei inferioare a legislativului vor avea dreptul să demită Guvernul printr-o moţiune de încredere simplă. Programul noului guvern prevede şi organizarea următoarelor alegeri generale în 7 mai 2015. Alegătorii au dreptul să demită un parlamentar pentru fapte foarte grave, dacă 10% dintre persoanele cu drept de vot din circumscripţie semnează o petiţie. În plus, conservatorii intenţionează să reducă numărul de parlamentari şi să împartă din nou teritoriul în circumscripţii. Însă proiectul de reformă a Camerei Lorzilor - o potenţială sursă de tensiuni - a fost încredinţat unei comisii, care va prezenta un acord până la sfârşitul anului.

O măsură de austeritate anunţată de regină este ca miniştrii şi subsecretarii să meargă pe jos, cu autobuzul, metroul sau cu trenul, la clasa a doua, fără maşini de serviciu. Programul prezentat de regină se întinde până în toamna anului 2011, faţă de 12 luni, cât este de obicei.