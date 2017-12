Regionalizare prin angajarea răspunderii Guvernului!?

IDEEA ASUMĂRII RĂSPUNDERII Atacurile la adresa USL sunt tot mai multe, protagoniştii acestora sperând că vor reuşi să rupă alianţa care în prezent are o majoritate largă în Parlament. Vorbim, bineînţeles, despre pedelişti şi aliaţii lor, care zilnic trimit săgeţi către USL. Ultima invenţie portocalie se referă la un diferend între PNL şi PSD pe tema regionalizării. Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, vicepremierul Liviu Dragnea, care este şi preşedinte executiv al PSD, spune că nu există nicio divergenţă cu PNL în privinţa regionalizării şi că viitoarele regiuni vor fi funcţionale până la sfârşitul anului. „Nu am prezentat până acum niciun proiect care să aibă un număr de regiuni, opt, şapte sau 15. Eu am prezentat actualele regiuni de dezvoltare care există în România şi pe aceste regiuni de dezvoltare am arătat nişte fluxuri de comunicare, de mişcări de mărfuri, resurse umane, potenţial, hărţi care reprezentau dezechilibre de dezvoltare în interiorul României”, a declarat Liviu Dragnea. Cu această ocazie, Liviu Dragnea a lansat, în premieră, ipoteza asumării răspunderii pe viitoarea lege a regionalizării. „Nu putem ieşi cu legea de înfiinţare a regiunilor până când nu modificăm Constituţia. După ce modificăm Constituţia, în septembrie-octombrie, ieşim cu legea de înfiinţare a noilor regiuni, care va fi aprobată în Parlament, eu sper că prin procedura angajării răspunderii. Asta înseamnă că undeva la sfârşit de noiembrie, cel târziu, regiunile vor fi înfiinţate. Imediat după ce sunt înfiinţate regiunile, vor avea loc alegeri, poate indirecte, pentru a fi constituite şi noile structuri de conducere, până la sfârşitul anului”, a spus Dragnea.

DEZBATERI PENTRU VARIANTA FINALĂ Prim-vicepreşedintele PDL Liviu Negoiţă a declarat, vineri, că PDL consideră drept inadmisibilă asumarea răspunderii Guvernului în Parlament pe regionalizare, având în vedere că există o coaliţie la guvernare care are o majoritate de 70% în Parlament, uitând că în 2011 partidul pe care îl reprezintă, aflat la Guvernare, a încercat acelaşi lucru. Dar, până la modificarea Constituţiei şi o eventuală asumare de răspundere, dezbaterile şi analiza în cadrul grupului academic cu care lucrează ministerul condus de Dragnea vor continua. Când academicienii şi profesorii universitari vor ajunge la un numitor comun cu politicul, atunci va fi prezentată Guvernului şi opiniei publice propunerea finală.