Regionalizarea naşte noi dispute în USL

realizată de pe o zi pe alta, nici măcar de la un an la altul, e firesc să se ivească controverse chiar în rândul celor care se ocupă de aşa ceva. După cum spunea chiar vicepremierul Liviu Dragnea, „nu poţi mulţumi pe toată lumea şi nu te poţi aştepta ca toată lumea să fie de acord cu tine şi cu acţiunile tale. Este imposibil“. Mergând pe aceeaşi logică şi ţinând cont şi de faptul că în acest proces sunt angrenate forţe colosale, că, de’, nu poţi să faci asta de unul singur, Liviu Dragnea s-a contrat cu primarul Sibiului, Klaus Iohannis. Având în vedere faptul că el coordonează procesul de regionalizare, Dragnea, solicitat să comenteze declaraţiile lui Iohannis potrivit cărora nu se va face regionalizarea nici anul acesta, nici anul viitor, a precizat: „Eu nu sunt aşa de vizionar precum Klaus Iohannis. Şi nici nu pot să fiu atât de hotărât. Poate el are informaţii mult mai bune decât le am eu. Eu nu am experienţa lui Iohannis în privinţa regionalizării. Numai că aceste păreri le-am auzit, de-a lungul ultimilor zece ani, de la foarte mulţi cetăţeni care spuneau şi acum zece ani că regionalizarea nu se poate face, aşa, pe genunchi. Şi au trecut zece ani şi mai avem puţin şi începem“, a adăugat Dragnea.

TERMENE Vicepremierul a spus că este de acord cu faptul că regionalizarea va fi implementată în doi sau trei ani, dar a subliniat că este important să se înceapă procesul. Întrebat dacă nerealizarea descentralizării şi regionalizării reprezintă un motiv de despărţire în USL, Dragnea a răspuns: „Oricum, nu este un motiv de bucurie. Şi nu este un motiv care să ne asigure, să ne dea garanţia că putem avea foarte multă încredere unii în alţii. Încerc să-mi găsesc cu atenţie cuvintele. Sunt două proiecte asumate în programul de guvernare: regionalizarea şi schimbarea Constituţiei“. Potrivit lui Dragnea, PNL are termen până la 15 octombrie să se pronunţe asupra proiectului transmis liberalilor, prin care se realizează o regionalizare preliminară.