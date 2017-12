Regionalizarea şi descentralizarea, după modelul polonez

PREZENTARE Proiectul de regionalizare - descentralizare a României a fost prezentat, marţi, în plenul Comisiei pentru Dezvoltare Regională (REGI) a Parlamentului European, de către vicepremierul şi ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Liviu Dragnea. „Regionalizarea nu reprezintă un scop în sine, ci înfiinţarea unor structuri funcţionale, pentru că actualele regiuni de dezvoltare funcţionează mai mult în paralel cu judeţele. Ele nu au identitate regională proprie, nu au forţă decizională, nu au competenţe, nu pot administra proiecte şi nu pot asigura o reprezentare democratică a comunităţilor locale”, a afirmat Liviu Dragnea în Comisie. Tot ieri, Dragnea i-a prezentat proiectul şi preşedintelui Comisiei REGI, Danuta Hubner, căreia i-a spus că România ar putea lua lecţii de la Polonia în ceea ce priveşte regionalizarea, reforma sistemului administrativ şi utilizarea fondurilor europene. „Polonia a făcut regionalizarea exact cu un an înainte de precedentul exerciţiu financiar şi a avut o rată de absorbţie foarte mare. De aceea, l-am rugat pe preşedintele Comisiei REGI să intermedieze o colaborare cu Polonia. În plus, am convenit ca un expert în regionalizare din Polonia să vină în România, în jur de 10 - 12 aprilie, să discutăm despre modelul polonez şi despre cum poate fi implementat la noi”, a declarat Liviu Dragnea la finalul întâlnirii.

BENEFICII Tot la Bruxelles, problema regionalizării a fost abordată şi cu Johannes Hahn, comisarul european pentru politica regională, împreună cu care Liviu Dragnea a discutat modul în care regionalizarea ar putea îmbunătăţi utilizarea fondurilor europene în România. Hahn a salutat iniţiativa României de a demara un astfel de proces şi s-a arătat interesat de viitoarea sa evoluţie. Comisarul a subliniat că, în proiectarea şi implementarea acestui proces, trebuie avută în vedere, ca principal obiectiv, atragerea efectivă a fondurilor europene, astfel încât cetăţenii români să beneficieze de investiţiile finanţate de Uniunea Europeană.