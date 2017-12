Registru unic pentru românii din străinătate

Deputatul PDL de diaspora William Brînză a declarat că are în vedere iniţierea unui proiect de lege prin care cetăţenii români aflaţi în străinătate să fie obligaţi să se înscrie în Registrul unic de la ambasadă, iniţiativă necesară în urma situaţiilor din Libia şi Japonia. Deputatul spune că are în vedere o dezbatere cu cetăţenii din diaspora, iar ulterior va iniţia proiectul de lege prin care cetăţenii români aflaţi în străinătate să fie obligaţi, după o perioadă de 90 de zile, să se înscrie în Registrul unic al Ambasadei României din fiecare ţară. Şi ministrul de Externe, Teodor Baconschi, declara, la 3 martie, că are în vedere modificarea legislaţiei primare astfel încât cetăţenii români aflaţi în ţări cu potenţial de instabilitate politică sau de risc pentru securitatea lor să-şi anunţe din timp prezenţa la ambasadele României. După cutremurul de săptămâna trecută din Japonia, Ministerul de Externe le-a recomandat cetăţenilor români aflaţi în arhipelagul nipon să se înscrie în Registrul Unic al Ambasadei României la Tokyo, astfel încât să fie în permanenţă informaţi în legătură cu posibilităţile de asistenţă consulară şi cu situaţia din zonă.