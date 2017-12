Registrul maritim şi pavilionul românesc

Senatorii au adoptat, ieri, o Lege care încurajează proprietarii de nave să se înscrie sub pavilionul românesc. Aşadar, crearea, în România, a Registrului naţional al navelor maritime a fost aprobată, ieri, în plenul Senatului, cu 57 de voturi „pentru” şi o abţinere. În acest moment, mai avem doar două feriboturi sub pavilion românesc. Nu ne ajută însă cu nimic, pentru că ele sunt trase la cheu de peste trei ani pentru că actele de navigaţie au expirat şi nu sunt bani pentru refacerea lor. În aceste condiţii, 25.000 de navigatori români sunt nevoiţi să se angajeze pe nave sub pavilion străin. Înfiinţarea Registrului ar atrage câteva sute de nave sub pavilion românesc, până în 2014, şi se preconizează că, în mai puţin de un an, România să poată redobândi nivelul de reprezentare mondială în arborarea pavilionului român la bordul unor nave aflate în proprietatea unor armatori germani, francezi sau români, după cum îşi explică Executivul iniţiativa legislativă de modificare a Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare. Senatul este prima cameră sesizată. Vorbim, de fapt, despre reînfiinţarea Registrului, pentru că ideea acestui pavilion românesc a „răsărit” în 1998, în timpul Guvernului lui Radu Vasile. Potrivit actului normativ de atunci - OG 116 - armatorii care înregistrau navele sub pavilion românesc beneficiau de 38% reducere la plata impozitului pe profit, aveau facilităţi la reducerea TVA, la reducerea taxelor vamale, accizelor, sprijin din partea statului român pentru construirea de noi nave în ţară ori pentru cumpărarea unora din import. Un an mai târziu, odată cu schimbarea Guvernului, OG 116 nu s-a mai respectat, iar armatorii, „chinuiţi” de atâtea taxe, au fost nevoiţi să se retragă sub pavilionul altor ţări. O societate privată din Germania vrea cu orice preţ să intre la negocieri cu autorităţile portuare române şi să bată palma pentru crearea unui pavilion românesc de complezenţă. Potrivit informaţiilor primite de la Autoritatea Navală Română, contractul cu nemţii nu a fost încă semnat.