Regiunea arde, leul se piaptănă

Moneda naţională s-a apreciat în prima parte a sesiunii de ieri, astfel că Banca Naţională a României (BNR) a anunţat un curs de referinţă de 4,5034 lei/euro, cu 1,1 bani sub nivelul sesiunii precedente. Leul s-a depreciat, însă, în raport cu dolarul american, paritatea urcând de la 3,2854 la 3,2997 unităţi. Totodată, perechea leu/franc elveţian a crescut de la 3,6991 la 3,7036 unităţi. Cursul a coborât uşor sub 4,5 lei/euro în prima parte a şedinţei, iar dealerii cred că scăderea a fost determinată de ordinele de vânzare de euro plasate de un exportator, de o schimbare în lei a unor fonduri europene sau chiar de o posibilă intervenţie indirectă a BNR. „La fel de probabil este ca piaţa să se fi detensionat după ce ruperea USL a devenit o certitudine, mai ales că noul Guvern se va forma repede. Ba mai mult, din declaraţiile premierului şi preşedintelui a reieşit că scrisoarea de intenţie va fi semnată şi trimisă către FMI. Astfel, ar fi de înţeles o revenire a leului după scăderea de aproximativ 1% din ultimele săptămâni. Orice motiv ar avea, leul evoluează contrar direcţiei regionale“, explică un dealer. Astfel, zlotul şi forintul au scăzut cu circa 0,35% în faţa euro, în ultimele 24 de ore. Nu în ultimul rând, ratele medii ale dobânzilor afişate de băncile comerciale pentru depozitele atrase (ROBID) şi plasate (ROBOR) în lei la 24 de ore au continuat să crească uşor şi au ajuns la 2,25% - 2,75% pe an. Indicatorul ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile pentru creditele în lei acordate de bănci pe termen scurt şi mediu, a scăzut de la 3,4 la 3,38%.