Regiunile nu trebuie să aibă semnificaţii etnice

Premierul Emil Boc a declarat, ieri, în cadrul unei dezbateri pe tema reorganizării administrativ-teritoriale a României, că, în situaţia reorganizării statului sub formă de regiuni, acestea nu trebuie să aibă “conţinut etnic”, ci trebuie stabilite astfel încât să ducă la o mai bună administrare. El a precizat că, dacă politicienii ajung la concluzia că regiunea trebuie să aibă statut juridic, atunci trebuie revizuită Constituţia, deoarece forma actuală a Legii fundamentale prevede organizarea teritoriului sub formă de judeţe, municipii, oraşe şi comune. În plus, a precizat Boc, Constituţia spune că România este stat unitar, ceea ce exclude posibilitatea federalizării ţării. Premierul a explicat că actul normativ care prevede împărţirea României în opt regiuni de dezvoltare economică nu stabileşte un statut juridic pentru acestea. El consideră însă că organizarea în opt regiuni de dezvoltare nu mai răspunde nevoilor actuale ale României.