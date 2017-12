Regizori români premiaţi în Portugalia şi Cehia

? „Colivia” ? Scurtmetrajul „Colivia”, în regia lui Adrian Sitaru, a câştigat marele premiu City of Vila do Conde al Festivalului Internaţional de Film de Scurtmetraj Vila do Conde din Portugalia (3 - 11 iulie) pentru cel mai bun film din competiţie. Juriul competiţiei a fost format din Katell Quillévéré, Daniel Blaufuks, Laurent Guerrier, Bálint Kenyeres şi Manuel Mozos.

„Colivia” spune povestea unui copil care găseşte o pasăre bolnavă pe stradă şi o aduce acasă, pentru a o vindeca. Din distribuţie fac parte Clara Vodă şi Adrian Titieni. Scurtmetrajul „Colivia” a primit premiul serviciului german de schimb academic (DAAD) la Berlinale Shorts, în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Berlin din acest an, şi premiul pentru cel mai bun scurtmetraj din secţiunea Zilele Filmului Românesc, la Festivalului Internaţional de Film Transilvania. Curtas Vila do Conde este cel mai important festival de scurtmetraje din Portugalia şi unul dintre cele mai prestigioase din Europa. În cadrul celei de-a 18-a ediţii au fost proiectate aproximativ 200 de filme din diverse genuri cinematografice: animaţie, ficţiune, documentare, cinema experimental şi video muzical.

? „Aurora” ? Şi lungmetrajul lui Cristi Puiu, „Aurora”, a câştigat premiul secţiunii competiţionale East of the West - în valoare de 10.000 dolari - a Festivalului Internaţional de Film de la Karlovy Vary (Cehia), care s-a desfăşurat între 2 şi 10 iulie. Pelicula „Aurora”, care a avut premiera mondială în secţiunea Un Certain Regard a Festivalului de Film de la Cannes, anul acesta, îl prezintă pe Cristi Puiu şi în calitate de actor în rol principal. Acesta joacă rolul lui Viorel, un bărbat divorţat, care se află sub influenţa unei mari tulburări psihice. La ediţia din acest an a festivalului au mai fost prezentate peliculele româneşti „Medalia de onoare”, de Călin Netzer, care a făcut parte din selecţia realizată de criticii publicaţiei Variety, şi „Derby”, de Paul Negoescu, în secţiunea „The Fresh Selection - The Promising Five”. Marele premiu al Festivalului Internaţional de Film de la Karlovy Vary - Globul de Cristal a fost câştigat de pelicula „The Mosquito Net”, în regia spaniolului Augusti Vila. În cadrul festivalului, actorul britanic Jude Law a primit premiul special al festivalului, în timp ce regizorul rus Nikita Mihalkov a fost recompensat cu un premiu special pentru contribuţia adusă cinematografiei mondiale - Globul de Cristal.