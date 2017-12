Regizorii cu mari şanse la Oscarurile din 2012

Criticii de film americani anticipează o concurenţă acerbă pentru Oscarurile de anul viitor, în condiţiile în care lista peliculelor creditate cu şanse mari la premii include producţii regizate de Martin Scorsese, Steven Spielberg, Steven Soderbergh şi David Cronenberg. Scorsese va intra în competiţie cu drama ”Hugo Cabret”, care îl va avea protagonist pe Johnny Depp şi care va fi lansată în SUA pe data de 23 noiembrie. Distribuţia peliculei îi mai include, printre alţii, pe Jude Law, Ray Winstone, Sacha Baron Cohen şi veteranii Ben Kingsley şi Cristopher Lee. Steven Spielberg, unul dintre răsfăţaţii galelor Oscar, va încerca să câştige a patra statuetă din carieră cu ”War Horse”, a cărui acţiune este plasată în timpul Primului Război Mondial. Pelicula va rula în SUA din luna decembrie. ”A Dangerous Method” este o altă peliculă considerată favorită la premii. Pentru distribuţia acestui film despre prietenia dintre Carl Jung şi Sigmund Freud, cineastul David Cronenberg a mizat, printre alţii, pe Viggo Mortensen şi Vincent Cassel, cuplul de actori care a jucat într-o altă producţie a aceluiaşi regizor, ”Eastern Promises”. După Oscarul din 2001 pentru ”Traffic”, Steven Soderbergh ar putea repeta performanţa datorită thriller-ului SF ”Contagion”, cu Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet şi Jude Law pe afiş. Filmul, care va rula în SUA din luna octombrie, prezintă povestea unor specialişti care trebuie să găsească antidotul pentru o boală letală ce se răspândeşte foarte rapid în toată lumea.

Surprize la gala Oscar 2012 ar putea veni din partea unor filme regizate de actori. Două dintre acestea sunt ”The Ides of March”, realizat de George Clooney, şi ”In the Land of Blood and Honey”, debutul regizoral al Angelinei Jolie. Lăudate la Cannes, ”The Tree of Life / Copacul vieţii”, de Terrence Malick, ”Midnight in Paris”, de Woody Allen, şi ”L’Artiste / The Artist”, de Michel Hazanavicius, sunt alte trei tiluri care, cred americanii, ar putea intra pe lista finală a celor zece producţii dintre care se va alege cel mai bun film al anului.