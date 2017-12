Regizorul Michael Apted, îndoliat de moartea unui fiu

Paul Apted, un cunoscut editor de sunet de la Hollywood şi fiul cunoscutului regizor britanic Michael Apted, a decedat la Los Angeles, la vârsta de 47 de ani. Paul Apted, care a lucrat atât la producţii cinematografice de mare anvergură, cât şi la pelicule mai mici, timp de peste două decenii, a fost răpus de cancerul la colon, conform unui purtător de cuvânt al familiei sale. Recent, Paul Apted a lucrat la pelicule precum ”The Wolverine / Wolverine”, ”The Book Thief / Hoţul de cărţi” şi ”The Fault in Our Stars / Sub aceeaşi stea”. A făcut echipă cu tatăl său la filme precum ”Nell / Nell cea sălbatică” în 1994, ”Extreme Measures / Soluţii Extreme” în 1996 şi ”Chronicles of Narnia: Voyage of the Dawn Treader / Cronicile din Narnia: Călătorie pe mare cu Zori-de-Zi” în 2010.

Paul Apted a fost căsătorit timp de aproape opt ani cu Gemma, cu care a avut doi copii, Thomas şi Rose. Totodată, lui Paul Apted i-au supravieţuit doi fraţi, Jim şi John, şi o soră, Lily. O ceremonie în memoria lui Paul Apted se va desfăşura pe 13 iulie, în Los Angeles, urmând ca funerariile acestuia să aibă loc ulterior, în Marea Britanie.