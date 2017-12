Regizorul norvegian Martin Lund a câştigat Globul de Cristal

Pelicula ”The Almost Man” (Mer eller mindre mann) semnată de regizorul norvegian Martin Lund a obţinut, sâmbătă, Globul de Cristal pentru cel mai bun film, la cea de-a 47-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Karlovy Vary, staţiune balne-oclimaterică din Cehia, situată la 120 de kilometri vest de Praga. Juriul, prezidat de Richard Pena, director de program la prestigioasa Film Society of Lincoln Center din New York, a ales ”The Almost Man” dintre 12 filme aflate în competiţia pentru Globul de Cristal, dotat cu 25.000 de dolari.

În semn de recunoaştere pentru contribuţia lor la dezvoltarea cinematografiei mondiale, au primit câte un Glob de Cristal britanica Helen Miren (Oscar pentru cea mai bună actriţă în rolul principal pentru ”The Queen”, în 2006) şi actriţa americană Susan Sarandon (Oscar pentru cea mai bună actriţă în rolul principal pentru ”Dead Man Walking”, în 1995). În total, aproximativ 220 de filme, dintre care circa 30 de scurtmetraje, au fost proiectate în cursul acestui festival care a atras, de la 29 iunie, mai mult de 120.000 de cinefili.