Regizorul producţiilor Rocky şi Karate Kid, John Avildsen, a murit

Regizorul american John Avildsen, cunoscut mai ales pentru filmele 'Rocky' și 'Karaté Kid', a murit la Los Angeles la 81 de ani, a informat vineri ziarul Los Angeles Times. Avildsen a murit ca urmare a suferințelor unui cancer de pancreas, a anunțat fiul regizorului. În 1976, filmul 'Rocky', care prezintă povestea boxerului Rocky Balboa, interpretat de Sylvester Stallone, a fost recompensat cu trei premii Oscar, între care și cel pentru cea mai bună regie. Ca urmare a succesului planetar al filmului, Sylvester Stallone va reinterpreta rolul acestui boxer de șase ori pe marele ecran între 1976 și 2006.

John Avildsen este cunoscut și pentru a fi regizat în 1984 filmul 'Karaté Kid', despre un adolescent care capătă încredere datorită învățării artelor marțiale. Sylvester Stallone i-a adus un omagiu, pe contul său de Instagram, regizorului care l-a făcut celebru în întreaga lume, potrivirt Agerpres: „R.I.P. I'm sure you will soon be directing Hits in Heaven — Thank you , Sly" "(Odihnește-te în pace. Sunt sigur că vei regiza curând după ce vei ajunge în Paradis — Mulțumesc — Sly").