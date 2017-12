Regizorul Radu Gabrea, „în căutarea“ compozitorului Ionel Fernic

Regizorul Radu Gabrea s-a aflat, pentru al doilea an consecutiv, la Constanţa, unde a participat, în calitate, de producător, dar şi de regizor, la Festivalul Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi. Dacă la ediţia din 2007 a adus la malul mării „Cocoşul decapitat“, la ediţia din acest an, regizorul a venit cu două filme, „Călătoria lui Gruber“ şi documentarul „România. România. (II). Căutîndu-l pe Shwartz“, pentru ultimul din acesta cîştigînd şi premiul publicului. Radu Gabrea a debutat în lumea cinematografiei în 1969, cu filmul de lung metraj „Prea mic pentru un război atît de mare“, după un scenariu de D.R. Popescu. Pentru acest film, în anul 1970, a fost premiat la Festivalul de la Locarno.

Reporter: Este greu să fii producător de film în România?

Radu Gabrea: Este greu să fii producător peste tot. În România sînt unele avantaje, este un sprijin de la stat, dar dezavantajul cel mai mare este că nu există cinematografe. Nu poţi să faci filme şi să nu le prezinţi. E cu neputinţă. Piaţa românească este practic inexistentă. Nu poţi să faci un film şi să îţi scoţi banii în România.

Rep. : Există o cale de rezolvare a acestei situaţii?

R. G.: Este vina publicului că nu se duce la cinema. Televiziuni sînt foarte multe, nivelul este scăzut, iar oamenii se obişnuiesc tot mai mult cu acest nivel scăzut. Sîntem pe ultimul loc în Europa, avem ca procent 0, 14 vizionări pe an. Industria cinematografică se bazează pe producţie şi distribuţie. Dacă produci şi nu distribui nu poţi face nimic. Să poţi să scoţi bani în România este cu neputinţă. Nu pot să produc ceva pentru o expoziţie.

Rep.: Dvs. sînteţi iniţiatorul legii cinematografiei în România.

R. G. : Nu numai că am iniţiat-o, dar am şi contribuit la realizarea ei. Am fost secretar de stat la cinematografie, în anii ’97-’99, cînd s-a implementat legea. Iar legea asta foloseşte astăzi tinerilor care vor să facă cinematografie. E foarte necesară, pentru că „rupe“ cinematografia de bugetul de stat. În România, banii pentru cinematografie se iau de la marile companii, prin publicitatea lor.

Rep.: Ce aţi schimba la această lege?

R. G. Lucrurile de detaliu. Esenţialul nu l-aş schimba. Aş schimba detalii, mai ales în materie de organizare a concursului, aş simplifica foarte mult regulamentul, din dorinţa de a fi exact şi de a împăca pe toată lumea.

Rep: Sînteţi un deschizător de drumuri şi în ceea ce priveşte realizarea, în 1970, a primului serial de televiziune din România, „Urmărirea“. Cum vedeţi acum producţia de seriale de televiziune?

R. G. Nu prea se fac seriale. Se importă tot felul de formate. Calitatea cea mai mare a acelui film a fost că a avut în distribuţie mari actori ai timpului. Şi îi menţionez aici pe Toma Caragiu, George Constantin, George Mihăiţă, Duţu Găitan, Mihăilescu-Brăila, Magda Barbu, Vasilica Tastaman.

Rep.: Sînteţi regizorul şi producătorul filmului „România. România“. Cum i-aţi cunoscut pe protagonişti?

R. G. : I-am cunoscut pe Yale şi pe soţia sa, Elisabeth Schwartz, la Festivalul Internaţional de Teatru de la Iaşi, închinat unui mare creator de teatru idiş din România, Avram Goldfaden, creatorul primului teatru idiş din lume. Pentru că religia iudaică interzicea teatrul, a întemeiat un teatru idiş la Iaşi, unde era un exemplu de toleranţă şi de înţelegere. Atunci i-am cunoscut. Şi văzînd cum cîntă, am făcut prima serie, despre influenţa doinei asupra muzicii idiş. Apoi, a urmat şi cel de-al doilea documentar. Tot atunci i-am cunoscut şi pe cei de la fanfara „Zece Prăjini“. Acum sînt prieteni cu mine, ei cîntă de obicei la ziua mea.

Rep: V-aţi gîndit să continuaţi proiectul „România. România“ şi să aduceţi în prim plan un artist autohton?

R. G.: Am un proiect mai ciudat. Aş face ceva despre Ionel Fernic, un mare compozitor de romanţe, care era şi aviator. Şi mai am şi un proiect secret, pe care nu vreau să îl divulg, pentru că nu întotdeauna cînd îţi propui ceva se şi materializează.

Rep.: Anul acesta, aţi fost, pentru a doua oară, la Festivalul Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi. Cum găsiţi această manifestare?

R. G.: Este un lucru foartebine venit că se face un astfel de festival într-o atmosferă plăcută, estivală.