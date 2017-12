Regizorul Roy Andersson a câștigat Leul de Aur la Veneția

Lungmetrajul ”A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence”, o comedie suprarealistă regizată de suedezul Roy Andersson, a câștigat, sâmbătă, Leul de Aur la Festivalul de Film de la Veneția. Cel mai important premiu al acestei a 71-a ediții a Mostrei venețiene ajunge, astfel, la un film alcătuit din scheciuri umoristice, care încearcă să exploreze condiția umană în întreaga sa diversitate. ”Este o mare onoare pentru mine să primesc acest premiu, în special aici, în Italia, țară care a dat cinematografiei atât de multe capodopere”, a declarat Roy Andersson la primirea trofeului. Juriul ediţiei din acest an a evenimentului a fost prezidat de compozitorul de muzică de film Alexandre Desplat, care a fost secondat de Joan Chen, Philip Gröning, Jessica Hausner, Jhumpa Lahiri, Sandy Powell, Tim Roth, Elia Suleiman şi Carlo Verdone.

Premiul pentru cel mai bun regizor a fost câștigat de rusul Andrei Koncealovski, de 77 de ani, pentru filmul ”The Postman's White Nights”. Regizat de americanul Joshua Oppenheimer, ”The Look of Silence”, un documentar despre masacrele din Indonezia, din anii '60, care au urmat unei lovituri de stat eșuate a comuniștilor, a obținut Marele Premiu al Juriului. Premiul pentru cea mai bună actriță, Coppa Volpi, a fost câștigat de Alba Rohrwacher pentru prestația din ”Hungry Hearts”, în timp ce Coppa Volpi pentru cel mai bun actor i-a revenit lui Adam Driver, partenerul său din același film, regizat de Saverio Costanzo. Premiul Marcello Mastroianni pentru cel mai bun tânăr actor sau cea mai bună tânără actriță a ajuns la Romain Paul, pentru rolul din filmul francez ”Le dernier coup de marteau”, semnat de Alix Delaporte. Filmul ”Sivas”, regizat de Kaan Mujdec, a câștigat Premiul Special al Juriului.

Pelicula ”Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance”, regizată de Alejandro Gonzales Inarritu, care are în distribuţie o serie de actori celebri, precum Michael Keaton, Naomi Watts, Edward Norton şi Emma Stone, şi care a şi deschis ediţia din acest an a Festivalului de la Veneţia, a fost favorita publicului, dar nu a primit niciun premiu. Pe de altă parte, Premiul Orizzonti pentru cel mai bun film a fost acordat peliculei ”Court”, de Chaitanya Tamhane, din India. În secţiunea Orizzonti a ediţiei din acest an a Festivalului de la Veneţia, care promovează cele mai inovatoare şi avangardiste producţii din industria cinematografică, a fost selectat şi scurtmetrajul ”Artă”, de Adrian Sitaru, care nu a obţinut însă niciun premiu. Pelicula ”Court”, de Chaitanya Tamhane, a obţinut şi trofeul Leul Viitorului, denumit şi Premiul Luigi de Laurentiis pentru film de debut. Juriul ediţiei din acest an a secţiunii Luigi de Laurentiis a fost prezidat de Alice Rohrwacher, avându-l în componenţa sa şi pe scenaristul român Răzvan Rădulescu, alături de Lisandro Alonso, Ron Mann şi Vivian Qu. Filmele care au rulat în competiţia ediţiei din acest an a Festivalului de la Veneţia au abordat o varietate de subiecte sociale şi politice, precum războiul cu drone, genocidul armean, criza imobiliară din SUA şi viaţa în mijlocul gangsterilor.

Lungmetraje regizate de cineaşti celebri, precum Fatih Akin, Abel Ferrara, Alejandro Gonzalez Inarritu, Lars Von Trier, Manoel de Oliveira şi James Franco, au fost proiectate în competiţia celei de-a 71-a ediţii a Festivalului de Film de la Veneţia. De asemenea, pe afişul lungmetrajelor care au fost proiectate la Veneţia în acest an s-au regăsit actori celebri, precum Al Pacino, Bill Murray, Willem Dafoe, Ethan Hawke şi Jennifer Aniston. Anul trecut, Veneţia a jucat un rol major în sezonul premiilor hollywoodiene, întrucât trei filme din selecţia sa oficială, ”Gravity”, ”Philomena” şi ”The Wind Rises”, au primit apoi numeroase nominalizări la trofee cinematografice majore, inclusiv 15 la Oscar, unde ”Gravity” a şi câştigat nu mai puțin de şapte statuete.