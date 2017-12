„RegretoGrafie”, la clubul „Friends & Co”

Clubul „Friends & Co” va găzdui, în perioada 7-31 noiembrie, o expoziţie insolită, „RegretoGrafie”, semnată de două tinere „regrete”, cum se autodesemnează Luana (Regreta I) şi Iuli (Regreta II). Vernisajul, care va avea loc mâine, de la ora 17.00, va fi susţinut de către criticul de artă Geta Deleanu şi artistul plastic Eduard Andrei.

„Povestea expoziţiei de RegretoGrafie a început mai demult, dar iniţiativa a izbucnit într-o după amiază de sfârşit de august recent şi nu decent, după ce am condus la aeroport o prietenă de suflet. Este povestea a două foldere din două calculatoare despărţite de aproape 300 de kilometri. Această distanţă a unit emoţiile induse de imaginea unui ’lost city’ comun. Am regăsit aceleaşi imagini fără să (ne) vorbim niciodată. Aşadar, am holbat ochii, la lungi distanţe în timp şi anotimpuri, la aceleaşi vitrine prăbuşite. Uneori, soarele era sus, alteori îmbătrânea în spatele unei ferestre jerpelite de nori”, spune Luana, una dintre autoarele ineditei expoziţii „RegretoGrafie”.

Din dorinţa de a împărtăşi cu ceilalţi „tristeţea de a fi contemporan cu prăbuşirea unei lumi, numită „La belle époque”, protagonistele expoziţiei au imortalizat în imaginile lor aspecte care le-au impresionat, din zona veche a oraşului. Fără a fi un avertisment, fără a fi un semnal de alarmă, fără a fi o critică, gestul celor două „regrete” estre animat doar de gândul că, odată cu „apusul peninsular, am pierdut mult din fiinţa noastră urbană”. „Imaginaţia a luat-o razna în trecut şi în viitor, proiecţii cu broderii la geamurile după care mai stătea ascunsă câte o artistă venită în… turneu. Aşa că duminicile după slujbă sau duminicile în care prietenii nu au răspuns invitaţiei la cafea s-au transformat în ziduri focusate cu lentile nostalgice. Pur şi simplu!”, astfel îşi prezintă Luana şi Iuli insolitele idei, care s-au concretizat în „RegretoGrafie”.