Regula angajărilor „7 pleacă, unul vine”, încă valabilă

Regula de angajare în sistemul bugetar a unei singure persoane doar după ce se vacantează şapte posturi este în continuare valabilă. Premierul Victor Ponta a declarat că poate încerca abrogarea ordonanţei respective doar când apare un consens pentru desfiinţarea posturilor neocupate. „Când mă voi înţelege cu toţi să desfiinţăm toate posturile neocupate, atunci vom abroga ordonanţa. FMI spune că, dacă am abroga acum ordonanţa, fără a desfiinţa posturile neocupate, atunci s-ar face angajări pe acele posturi şi am creşte deodată cu 200.000 de angajaţi. Or, acum, nu vor toţi desfiinţarea posturilor vacante. Dacă s-ar desfiinţa aceste posturi vacante ar cădea şi unii şefi de direcţie, de aceea nu există consens. Îi mai las eu un pic pe aceşti şefi, dar până la urmă tot o să desfiinţăm posturile”, a spus Ponta. Reamintim că, în 2009, Guvernul a decis, prin ordonanţă de urgenţă, în urma negocierilor cu FMI, să suspende ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din administraţie şi să permită angajarea unui singur bugetar la şapte posturi vacantate, excepţii fiind acceptate doar pentru funcţiile de conducere, înalţi funcţionari şi administraţii subdimensionate. Interdicţia a fost prelungită anual, până în prezent.