Regulament nou de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate

Direcţiile de sănătate publică (DSP) vor putea fi descentralizate pînă la sfîrşitul anului, instituţiile urmînd să fie transferate consiliilor judeţene. Ministrul Sănătăţii, Ion Bazac, a semnat, ieri, Ordinul privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, dar şi organigrama direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. „Am regîndit direcţiile de sănătate astfel încît acestea să fie structuri complet noi, cu atribuţii adaptate la cerinţele actuale. În felul acesta, am pregătit deja premisele descentralizării, pe care am de gînd să o realizez pînă la sfîrşitul acestui an. În noua structură, DSP va fi transferată consiliilor judeţene. Vreau să readuc seriozitatea şi consecvenţa în interiorul sistemului de Sănătate. Cît timp voi fi ministru, se vor elabora legi pe care nu va fi nevoie să le modificăm lunar”, a declarat ministrul Sănătăţii. În noua formulă se redefinesc responsabilităţile fiecărui departament, serviciu, birou şi compartiment din cadrul DSP, astfel încît, la 31 decembrie 2009, acestea să fie uşor transferabile către consiliile judeţene, cu o serie de competenţe în ceea ce priveşte managementul asistenţei medicale. Toate aceste măsuri vor fi corelate şi cu trecerea spitalelor la autorităţile locale. Prin definirea noilor structuri, se întăreşte rolul direcţiei de control a DSP. De asemenea, cresc responsabilităţile la nivel local ale DSP în ceea ce priveşte prevenirea, supravegherea şi controlul bolilor transmisibile şi netransmisibile. În plus, ordinul reglementează şi implicarea DSP în monitorizarea stării de sănătate a populaţiei, promovarea sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate, sănătatea ocupaţională, sănătatea în relaţia cu mediul, precum şi managementul asistenţei medicale din teritoriul arondat. Direcţiile au ca scop principal al activităţii îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi apropierea de indicatorii de sănătate şi demografici ai statelor din cadrul comunităţii europene.