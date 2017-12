Reguli de acces la Rock the City

Accesul în zona de concert Rock the City, festival care se va desfăşura între 1 şi 3 iulie, în Piaţa Constituţiei din Capitală, este permis, vineri, începând cu ora 16.00, urmând ca sâmbătă şi duminică, publicul să poată intra începând cu ora 15.00. Acesta se va face între Bulevardul Naţiunile Unite şi Bulevardul Libertăţii (Parcul Izvor). După încheierea show-ului, pentru părăsirea spaţiului de concert, spectatorii sunt rugaţi să folosească aceleaşi puncte. Intrarea va fi permisă pe baza biletului valid ce va trebui păstrat pe toată durata show-urilor, spectatorii fiind rugaţi să aibă asupra lor şi un act de identitate valid. Achiziţionarea tichetelor se face doar din punctele autorizate, ele fiind scanate la intrare. Se recomandă utilizarea mijloacelor de transport în comun, în special a metroului, pentru evitarea neplăcerilor create de restricţionarea traficului în zonă.

Este interzisă intrarea cu orice fel de sticle, bidoane, conserve, artificii, bannere susţinute de beţe, spray-uri, parfumuri, umbrele, scaune, arme, lanţuri, obiecte periculoase, băuturi sau mâncare, aparate foto cu obiectiv detaşabil, aparate de înregistrare audio-video sau umbrele, recomandându-se pelerinele de ploaie. Accesul cu medicamente este permis doar în baza reţetei medicale aferente. Prezenţa copiilor sub 12 ani nu este indicată din cauza zgomotului de mare amploare.

În cadrul festivalului Rock the City vor cânta, printre alţii, Judas Priest, Whitesnake, Mike & The Mechanics, Prodigy, Papa Roach, Hatebreed şi Therapy. Trupele româneşti anunţate la Rock the City sunt Trooper, Monarchy, VooDoo şi Metrock. Biletele pentru fiecare din zilele festivalului costă 125 de lei (Normal Circle) şi 185 de lei (Golden Circle), iar abonamentele - 180 de lei (Normal Circle) şi, respectiv, 280 de lei (Golden Circle) şi se vând în reţeaua Eventim.