Reguli de stil pe care ar trebui sa le urmareasca orice barbat

Chiar daca sunteti barbati, asta nu inseamna ca nu trebuie sa va aranjati sau sa aveti grija de look-ul vostru. Societatea din ziua de astazi are niste cerinte minime in materie de design vestimentar. Oricare dintre voi, care doreste sa fie bine imbracat trebuie sa stie cateva reguli de baza pe care sa le respecte. Inainte de orice eveniment, fie el nunta sau botez, trebuie sa tinem cont de cateva aspecte si anume: locatia evenimentului, tipul evenimentului si momentul zilei in care acesta are loc. La fel ca si in cazul femeilor, pregatirea pentru un eveniment important nu trebuie lasata pentru ultima suta de metrii, ci trebuie facut totul cu precadere cu cateva ore bune inainte. In acest sens va propunem o varianta viabila, sigura si simpla pentru a fi la inaltime pe tot parcursul evenimentului.

Rutina de ingrijire

Este de stiut faptul ca rutina de ingrijire ar trebui facuta cel putin o data pe saptamana, iar in materie de podoaba capilara ar trebui sa mergem la tuns o dat la 3-4 saptamani. Tunsorile clasice nu se demodeaza absolut niciodata, trendul anului 2020 ca fi tunsoarea clasica insa cu abordari moderne. Bineinteles ca nu vom merge niciodata nebarberiti la un eveniment, iar daca purtati barba mare, aceasta trebuie sa fie fara doar si poate pieptanata si aranjata. Barbetit fara iritatii nu exista decat daca folosim un after – shave de calitate, si de preferat fara alcool, deoarece acesta usuca pielea. Opteaza pentru un after – shave cu uleiuri esentiale fara miros. Tuns si proaspat barbierit, ne putem indrepta insepre tinuta perfecta pentru eveniment .

Tinuta perfecta

Ce este prea mult strica. Aceasta este sintagma de la care trebuie sa plecam atunci cand vine vorba de tinuta pentru un eveniment elegant cum ar fi o nunta de exemlu. Nu incerca sa te complici foarte mult ci incearca un costum simplu dar de bun gust. Incearca un costum in culori neutre, camasa alba ( daca iti permite fizicul incearca o camasa cambrata), cravata subtire aceeasi culoare cu sacoul si bineinteles o pereche de pantofi din piele asortata cu o curea din aproximativ acelasi material. Pentru o tinuta formala, este necesara batista de buzunar care poate fi o pata subtila de culoare pentru look-ul tau.

Accesoriile

Totul este aranjat insa tinuta noastra nu este completa. Accesoriile sunt la fel de importante ca si in cazul femeilor, acestea completandu-ti in totalitate tinuta. Unul dintre aceste accesorii, indispensabil oricarui barbat sunt ceasurile. Desi acestea vin intr-o varietate de culori, cele mai populare sunt maro si negru datorita versatilitatii acestora. Negru este o culoare pe care putem sa o asortam atat la ocazii speciale cat si la cele sport. Ceasurile sunt accesorii atemporale care denota masculinitate, eleganta si still.

Tinuta este aproape perfecta, insa mai avem nevoie doar de un ac de cravata si butoni ( daca avem camasa speciala pentru butoni ). Respectand aceste sugestii, toate privirile vor fi atintie asupra ta intreaga seara .