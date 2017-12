Reguli noi pentru acreditarea şcolilor de şoferi

Ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, a anunţat, ieri, că şcolile de şoferi vor fi nevoite să-şi asume pregătirea integrală a unui cursant, atât cea teoretică, cât şi cea practică, iar promovabilitatea va trebui să fie de minim 50% pentru a obţine licenţa de funcţionare pentru anul următor. ”A intrat în vigoare Ordinul 733 al ministrului Transporturilor, prin care reglementăm funcţionarea şcolilor de şoferi din România. De la începutul mandatului v-am spus că este una din temele pe care îmi doresc foarte mult să o reglementez aşa cum este la nivel european, pentru că ne dorim foarte mult creşterea calităţii actului de învăţământ pentru şcolile de şoferi şi cred că acest ordin are o importanţă foarte mare pentru pregătirea teoretică, dar şi practică a cursanţilor care doresc să capete cunoştinţele necesare obţinerii permisului de conducere şi pentru a putea desfăşura activitatea de conducător auto\'\', a declarat, ieri, Fenechiu, într-o conferinţă de presă. Potrivit ministrului, şcolile de şoferi vor fi evaluate în fiecare an, iar pentru a putea să primească licenţa pentru anul viitor, promovabilitatea va trebui să fie de 50%, singurul an în care se permite o promovabilitate mai mică fiind primul an (40%). „Promovabilitatea este un criteriu. Noi dorim să avem cât mai puţini cursanţi care să îşi permită sau şcoli care să îşi permită să accepte să le dai nişte bani, să nu se ţină cursurile şi la sfârşit cursantul să nu ştie nimic. Se întâmplă, din informaţiile noastre, astfel de lucruri. Şi şcolile care îşi vor permite să îşi facă un obicei din asta nu vor mai fi acreditate pentru anul următor. Noi am cerut ca şcolile de şoferi să obţină un grad de promovabilitate a cursanţilor de minimum 40% în primul an şi minimum 50% începând din al doilea an. În acest fel, creăm premisele unei evaluări interne reale şi corecte a cursanţilor înaintea eliberării documentelor necesare înscrierii la examen”\', a mai spus Relu Fenechiu.