Reguli noi pentru obţinerea permisului de conducere, după 1 decembrie

Potrivit noilor modificări aduse la regimul circulaţiei, atît cei care au ghinionul să nu promoveze examenul pînă la 1 decembrie, cît şi cei care-l susţin pentru prima oară după această dată, trebuie să ştie că trebuie să urmeze noi paşi pentru obţinerea permisului de conducere. Pentru a nu mai reprezenta un pericol atît pentru pietoni, cît şi pentru ceilalţi şoferi aflaţi în trafic, o persoană care doreşte să înceapă orele de condus nu se mai poate urca la volan dacă nu stăpîneşte foarte bine regulile de circulaţie. Înainte de începerea cursurilor practice, aceasta trebuie să susţină şi să promoveze mai întîi testul de cunoştinţe teoretice în cadrul şcolii de şoferi. Acest lucru vine însă şi în sprijinul celor care doresc obţinerea permisului după 1 decembrie, pentru că noua legislaţie nu mai obligă reluarea examenului teoretic în cazul nepromovării celui practic. În acest mod, dacă este promovată “sala“, “traseul“ poate fi dat de mai mult ori, timp de un an. Totodată, înainte de începerea cursurilor de pregătire în cadrul şcolilor de şoferi, solicitantul trebuie să mai facă dovada faptului ca este apt din punct de vedere psihologic pentru conducerea de autovehicule sau tramvaie. O altă modificare care simplifică paşii care trebuie urmaţi pentru un permis de conducere este adusă la certificarea stării de sănătate, acea “fişă medicală“ care acum se poate obţine numai de la anumite unităţi sanitare, şi care, de la 1 decembrie, va putea fi eliberată şi de către medicul de familie. O altă facilitate oferită de noua legislaţie este susţinerea cursurilor practice şi de către cei care mai au doar trei luni pînă la împlinirea vîrstei minime prevăzute de lege pentru obţinerea permisului. Noile modificări mai prevăd ca susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere să se facă în zile diferite pentru fiecare categorie sau subcategorie, atît în localitatea de domiciliu, cît şi la locul de resedinţă al solicitantului. Totodată, noua lege mai dă posibilitatea ca, în localităţile în care autoritatea competentă (Autoritatea Rutieră Română) aprobă desfăşurarea cursurilor de pregătire şi susţinerea examenului, acestea să se desfăşoare, la cerere, şi în limba minorităţilor naţionale, iar cetăţenii străini care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în România pot da examenul la proba teoretică într-o limbă de circulaţie internaţională. Legea mai stipulează că o persoană care a fost condamnată, prin hotărîre judecatorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare corporală gravă, tîlhărie sau furt al unui autovehicul, se poate prezenta la examen pentru obţinerea permisului de conducere dacă îndeplineşte doar una din urmatoarele situaţii: au trecut şase luni de la data executării pedepsei, amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă, a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a intervenit amnistia sau interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicule, a expirat sau a fost revocată. Potrivit noii legislaţii, viteza maximă admisă pentru cei care fac şcoala este cu 20 de km pe oră mai mică decît pentru conducătorii auto. Totodată, regula este valabilă, în afara localităţilor, pentru cei care au mai puţin de un an de la obţinerea permisului auto.