Reguli pentru accesul în incinta stadionului „Farul“

21:54:58 / 01 Martie 2017

ssc nu este fosta FARUL

SSC FARUL , nu avea voie sa participe in competitiile organizate deoarece nu aveau CERTIFICATUL DE IDENTITATE SPORTIVA. Deci a fost o infractiune savarsita de cei de la Ajf Constanta( indicat sa trimiteti dna-ul si curtea de conturi peste ei la ajf sa-i scuture putin). Cum puteti sa spuneti in presa infractorilor ca suprafata terenului 2 este facuta exclusiv de voi,aceasta gasca de infractori,si din fondurile voastre,cand acel teren a fost insamantat cu gazon,aruncat ingrasaminte ,ingrijit,tuns , de cei de la Academia FARUL ,iar voi ca niste nesimtiti ce sunteti faceti antrenamente,jucati pe acel teren, si va luati meritele care nu va apartni,si dati stirile astea false in presa locala.Sa va fie mare rusine hotilor,ca nu aveti bun simt sa recunoasteti adevarul .. De ce nu sunteti corecti fata de constanteni si recunoasteti aceste lucruri..Ce cuvant aveti de spus D-le presedinte Marcel LIca??Sunteti doar o simpla marioneta la clubul asta?sunteti condusi de infractorul de mihailescu si gasca lui?care nu a facut si nu face decat rau acestui club de traditie? Nu vedeti ca nimeni nu va sprijina ,nici autoritatile locale,nici sponsori,nimeni din cauza acestor hoti care se perinda pe acolo???Chiar asa nu aveti mandrie sa spuneti oamenilor adevarul ?Chiar asa ati ajuns sa deveniti carpele unor hoti? marcel lica,jimmy farcas,draica,etc,etc..cum faceti parte din aceasta gasca de infractori,chiar nu va este rusine,teama. Cum puteti sa puneti niste conditii cand clubul nu va apartine?vestiare nu va apartine?terenurile nu va apartin?nimic din cea mai ramas in complexul primaverii nu va apartine,iar voi puneti conditii??Pai atunci lichidatorul judiciar care raspunde de tot ce inseamna fosta farul,ce trebuie sa faca??? sa va fie rusine ca a-ti ajuns sa dati in presa unele lucruri neadevarate,va luati meritele care nu va apartin deloc,lucruri care nu ati facut nimic voi astia de la ssc ,si va bateti cu pumnul in piept ca voi faceti si dregeti?? Voi umblati cu cutia milei inclusiv la meciuri amicale ,si spuneti ca tot ce este la stadion este facut exclusiv de voi/?Pai crede-ti ca noi nu stim ce este la aceasta echipa?ce faceti voi ptr aceasta echipa? Sa va fie RUSINE RUSINE RUSINE, gastii de infractori si hoti care se vad sau se cred mari presedinti,conducatori,sponsori,delegati,,etc etc??Apropo??Ce cauta betivul ala ospatar COSMIN SISCU la aceasta echipa??ce rol are boschetarul asta acolo,cand el plecase la tulcea, sa intors inapoi ,vroia post la academia farul, iar a plecat cu gache la tulcea ,acum sa intors iar la aceasta echipa neexistenta ptr constanteni ssc farul?? RUSINE RUSINE RUSINE SA VA FIE TOTI CEI CARE FACETI PARTE DIN ECHIPA SSC,SI NU RECUNOASTETI SI SPUNETI ADEVARUL