Reichelt s-a impus în ultimul Super-G al sezonului, globul de cristal a ajuns la Jansrud

Austriacul Hannes Reichelt a obținut a 13-a victorie a carierei în Cupa Mondială de schi alpin, a doua în actualul sezon. Schiorul în vârstă de 36 de ani s-a impus în cursa de Super-G de la Aspen, Statele Unite, unde se dispută finalele actualului sezon. Reichelt a oprit cronometrul după un minut, opt secunde și 22 de sutimi. Italianul Dominik Paris, învingător în ajun în coborârea de la Aspen, a încheiat acum pe locul 2, la 11 sutimi în urma câștigătorului. Poziția a treia a fost ocupată la egalitate de norvegianul Aleksander Aamodt Kilde și de elvețianul Mauro Caviezel, ambii având o întârziere de 33 de sutimi.

Norvegianul Kjetil Jansrud avea deja asigurat globul de cristal la Super-G, iar scandinavul a încheiat această ultimă cursă a disciplinei pe locul 9. În clasamentul final, Jansrud a terminat cu 394 de puncte, fiind urmat de Hannes Reichelt 303p, Aleksander Aamodt Kilde 299p, Dominik Paris 277p și Peter Fill (Italia) 226p.

În clasamentul general, austriacul Marcel Hirscher este lider detașat, cu 1.449 de puncte, având deja asigurat Marele Glob de Cristal. Kjetil Jansrud (924p), francezul Alexis Pinturault (875p) și norvegianul Henrik Kristoffersen (867p) se luptă pentru locul al doilea, diferența dintre ei fiind de doar 57 de puncte. De altfel, doar duelul dintre Pinturault și Kristoffersen mai menține trează atenția în ultimele două curse (Jansrud nu este specialist al probelor tehnice), pentru că la ambele discipline globurile de cristal vor ajunge la Marcel Hirscher.

Programul finalelor ediției 2016-2017 a Cupei Mondiale la schi alpin cuprinde câte două probe pe zi, una feminină şi una masculină, după cum urmează: sâmbătă - slalom uriaș masculin și slalom special feminin; duminică - slalom uriaș feminin și slalom special masculin. La startul finalelor se pot alinia primii 25 de schiori din clasamentul fiecărei discipline plus sportivii care au acumulat minimum 500 de puncte în clasamentul general al acestei ediţii (inclusiv cei care depășesc 500 de puncte la Aspen) plus campionii mondiali şi olimpici în exercițiu plus campionii mondiali de juniori. Punctează numai primii 15 clasați și nu primii 30, precum în cursele obișnuite din Cupa Mondială. Globurile de cristal de la combinata alpină au fost deja adjudecate de slovena Ilka Stuhec și de francezul Alexis Pinturault.

