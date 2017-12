Reîncepe isteria cutremurelor

A fost de ajuns ca zona Vrancei să fie „legănată” de câteva cutremure de mică intensitate, petrecute într-un interval scurt de timp, pentru ca isteria pe această temă să reînceapă. Directorul Institutului Român de Seismologie Aplicată (IRSA), Victorin Toader, a prezis deja că în perioada următoare se vor produce noi cutremure, însă acestea nu vor depăşi 5 grade pe scara Richter. Tot el a declarat că numai în ultimele 72 de ore s-au produs, în Vrancea, aproximativ 20 de cutremure cu intensitate mică. Ciudat este faptul că, pe site-ul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), unde se află postată o listă cu evidenţa seismelor atât din România, cât şi din alte părţi ale lumii, actualizată în fiecare zi, în perioada 19-25 noiembrie (cu mult mai mult de 72 de ore) sunt înregistrate numai zece seisme, toate sub 3 grade pe scara Richter. Dar, revenind la declaraţiile directorului Irsa, acesta a declarat că este posibil ca, până la finalul anului, să se înregistreze un cutremur de 4,8 grade pe scara Richter. Pentru a linişti populaţia, directorul INCDFP, Gheorghe Mărmureanu, a explicat, referindu-se la intensificarea activităţii seismice, că în România se petrec foarte multe cutremure pe an, de intensitate mică, sub patru grade pe scara Richter, însă acestea nu activează cutremurele adânci, adică cele periculoase. El a precizat că niciodată aceste cutremure mici nu vor activa cutremurele adânci, deci nu e nicio problemă în acest caz în ce priveşte producerea unui seism de mare intensitate. „Sunt peste 48.000 de cutremure pe parcursul a doi ani şi două luni, peste 69.000 peste gradul patru în lume, deci nu este nicio problemă. În România, Vrancea este extrem de periculoasă la un cutremur peste 7 grade, la 4 şi ceva avem zilnic cutremure”, a subliniat Mărmureanu. Legat de afirmaţiile făcute de directorul IRSA, el a declarat: „Acest institut are doi oameni şi panichează populaţia fără motiv. Mărmureanu a precizat că va acţiona în instanţă denumirea IRSA, deoarece „nu face seismologie aplicată şi nu este român”.