Reîncepe vaccinarea împotriva hepatitei B

Ministerul Sănătăţii (MS) a recepţionat ieri primele 50.000 de doze de vaccin anti-hepatitic B, din cele 200.000 pe care le va achiziţiona în acest an. MS a transmis în teritoriu toate măsurile care trebuie luate în această perioadă pentru derularea în bune condiţii a campaniei de vaccinare. Mai exact, direcţiile de sănătate publică au fost înştiinţate să se prezinte în regim de urgenţă la sediul Companiei Unifarm SA, pentru ridicarea dozelor de vaccin şi repartizarea acestora. Recuperarea copiilor nevaccinaţi se va realiza sub coordonarea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin cabinetele medicilor de familie şi maternităţi. Vaccinul va fi utilizat pentru recuperarea copiilor nevaccinaţi, dar şi pentru vaccinarea de rutină a nou-născuţilor, conform calendarului. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) Constanța au preluat imediat indicațiile MS și s-au organizat. Potrivit directorului DSPJ, ec. Cristina Schipor, Constanța a primit 2.000 de doze, care vor fi repartizate medicilor de familie și maternităților. Dr. Mihaela Cocu, reprezentant al DSPJ, exclude varianta ca la unitățile sanitare să se formeze cozi la vaccinare, așa cum s-a întâmplat în alte județe, garantând că există o bună organizare. Vaccinul antihepatitic B este un preparat utilizat pentru profilaxia specifică a hepatitei B şi se administrează la nou-născuţi în maternitate. Vaccinul este inclus în calendarul naţional de imunizare al MS şi este gratuit. MS a demarat procedurile de achiziție centralizată a vaccinului încă de la începutul acestui an. ”Dificultăţile legate de procesul de achiziţionare sunt cauzate de lipsa de pe piaţă a produsului. În prezent există un număr mic de producători pentru aceste vaccinuri şi care nu au disponibile, în acest moment, cantităţile necesare la nivel global”, potrivit MS.