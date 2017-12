Reintegrare socială pentru încarceraţii de la Poarta Albă

GEST În cadrul unui proces amplu de reintegrare socială a deţinuţilor de la Penitenciarul Poarta Albă, senatorul PSD de Constanţa Nicolae Moga a făcut, ieri, o donaţie de 20 de televizoare, care au fost montate în special în sectorul de detenţie al femeilor. Cu această ocazie, senatorul a declarat că nu a făcut această donaţie în scop politic, ci pentru a contribui la procesul de reeducare a deţinuţilor. „Am primit o adresă de la conducerea Penitenciarului Poarta Albă, care duce mare lipsă de aparate TV, drept pentru care nu am ezitat să ajut această instituţie, care are posibilităţi limitate. În plus, gestul meu a fost făcut în scopul reeducării. Cred că şi o persoană privată de libertate, chiar dacă a făcut o greşeală la un moment dat, are dreptul la o a doua şansă”, a spus Nicolae Moga. REINTEGRARE Cu ocazia acestei donaţii, directorul Penitenciarului Poarta Albă, comisarul şef Gelu-Dănuţ Dincă, i-a mulţumit senatorului pentru donaţia făcută. „Este o acţiune bună, dar păcat că este, în ultima perioadă, singulară. Înţeleg şi reticenţa anumitor oameni de a participa la activităţile din penitenciar, dar cred că aceştia ar trebui să înţeleagă faptul că avem datoria de a fi înţelegători, de a ne îndrepta atenţia şi asupra acestor oameni, pe care avem obligaţia de a-i integra în societate”, a spus Dincă. Cu această ocazie, directorul Penitenciarului i-a mai cerut senatorului Nicolae Moga să facă lobby pe lângă autorităţile statului pentru a permite ca şi sistemul de penitenciare să poată efectua achiziţii în sistem de leasing, problemă pe care parlamentarul constănţean a promis că o va înainta ministrului Justiţiei, Titus Corlăţean.