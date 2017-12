Rejudecaţi pentru viol, cer achitarea

Aflaţi pentru a doua oară în faţa judecătorilor Curţii de Apel Constanţa, cinci tineri din Mangalia acuzaţi de viol şi perversiuni sexuale au solicitat să fie achitaţi deoarece sunt nevinovaţi. Ionuţ Daniş, Laurenţiu Mădălin Răguşilă şi Daniel Nicula au contestat sentinţa prin care au fost condamnaţi la câte 12 ani, Cristian Gheorghe Onicel, la nouă ani şi jumătate, şi Răzvan Viorel Amarie, la şase ani de detenţie. Avocaţii au susţinut că nu există nicio o dovadă clară care să arate că tinerii au violat două fete de 13 ani şi că instanţa i-a trimis la închisoare numai pe baza declaraţiilor părţilor vătămate. „Reclamaţia împotriva acuzaţilor a venit la două săptămâni de la presupusul viol şi este greu de crezut că o fată de 13 ani poate ţine secret atâta vreme un asemenea abuz comis asupra ei. Cele două fete sunt bune prietene…”, a susţinut unul dintre avocaţi. La rândul lui, procurorul de şedinţă a afirmat că probele aduse împotriva celor cinci sunt solide. „Una dintre victime a declarat că Onicel prezintă pilozitate în zona fesieră, fapt confirmat de medicul legist, ceea ce demonstrează că fata nu a minţit când a declarat că a fost violată. Altfel nu ar fi avut cum să ştie aşa ceva!”, a adăugat procurorul. Instanţa se va pronunţa pe 12 mai. Amintim că, în noiembrie 2008, Curtea de Apel Constanţa a decis rejudecarea procesului, după ce indivizii fuseseră condamnaţi de Tribunalul Constanţa la pedepse asemănătoare.

• BĂTUTE ŞI AMENINŢATE • Potrivit rechizitoriului, violul a avut loc în 2004, însă atunci procurorii au decis neînceperea urmăririi penale din lipsă de probe. Părinţii adolescentelor abuzate sexual au insistat şi au depus plângeri peste plângeri, până când au obţinut anchetarea şi judecarea celor cinci indivizi. Actul de inculpare spune că, în ianuarie 2004, Ionela C., în vârstă de 13 ani pe atunci, l-a cunoscut pe Onicel la o sală de box din Mangalia. Tânărul, care avea 16 ani la acel moment, s-a împrietenit cu puştoaica şi, după o lună şi jumătate, i-a cerut să întreţină relaţii sexuale cu el. Ionela l-a refuzat, ceea ce l-a înverşunat pe adolescent. Pe 7 februarie 2004, când fata se afla la o sală de internet cu câteva prietene, au apărut Onicel, Răguşilă şi Amarie. Cei trei le-au propus adolescentelor să meargă acasă la unul dintre ei. Ionela le-a spus poliţiştilor că s-a opus, însă Onicel a ameninţat-o cu o nouă bătaie. Ajunsă la locuinţa unui amic al agresorilor, Daniel Nicula, Ionela a devenit ţinta atacurilor sexuale ale tinerilor. Nicula a dus-o cu forţa în dormitor, cu gândul de a o viola, însă Onicel a intrat peste ei şi a preluat comanda. A lovit-o şi a forţat-o să întreţină relaţii sexuale cu el, apoi le-a oferit-o şi amicilor lui. Abia după două săptămâni Ionela a avut curaj să le spună părinţilor ce a păţit şi tatăl ei a depus plângere la Poliţie. Medicul legist care a examinat-o pe fată a confirmat că a fost bătută şi dezvirginată. Ionela C. nu ar fi fost singura copilă violată de gaşca celor cinci tineri. La numai o zi de la siluirea Ionelei, indivizii au abuzat sexual de o altă copilă, tot de 13 ani, Georgiana Alexandra C., din Mangalia. Abia după două zile, fata i-a povestit psihologului şcolii ce a păţit şi aşa au aflat şi părinţii. Pe parcursul cercetărilor, tinerii au negat constant comiterea faptelor, susţinând că totul s-a desfăşurat cu acordul fetelor.