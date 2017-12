Relaxarea fiscală dă sau nu cu jale?

OPTIMISM... Statul a încasat 13 miliarde de lei în plus, în 2015, față de estimările inițiale, semn că măsurile de relaxare fiscală și-au făcut efectul și că firmele au avut o activitate mult mai eficientă, a declarat marți premierul Victor Ponta - „Sunt măsuri deja implementate (reducere cu cinci puncte procentuale a CAS și TVA de 9% la alimente) și multe altele care urmează să fie implementate (micșorarea impozitului pe dividende, majorarea plafonului de înregistrare a microîntreprinderilor, tăierea cotei generale de TVA la 20% etc). Acum iarăși se spune că, dacă la anul reducem TVA, o să fie jale. Nu, nu o să fie! Dimpotrivă, cred că un mediu de afaceri cu taxe mai mici, cu o legislație mai clară și cu un control mai corect și mai puternic (prin noul Fisc) este ideal“. Premierul le-a cerut și reprezentanților firmelor mici și mijlocii să se implice mai mult în procesul de elaborare a viziunii economice pentru România: „Până la urmă, nu este treaba președintelui și a primului-ministru. Noi putem să discutăm, să ne certăm... Ce facem cu România în continuare, din punct de vedere economic, asta e și treaba voastră“. La rândul său, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a punctat marți că suplimentarea măsurilor din Codul Fiscal este o decizie calculată, utilă pentru economie și atractivă pentru investitori - „Nu facem decât să continuăm planul de a transforma România în pol investițional. În regiune, țara noastră poate deveni o țintă atractivă pentru investiții (de altfel, deja am atins cel mai ridicat nivel de investiții străine de la criză încoace). Suntem într-o cursă de reducere a decalajelor economice și sociale față de țările dezvoltate din Europa“.

...ȘI SCEPTICISM Analiștii nu împărtășesc neapărat (tot) optimismul autorităților, însă sunt de acord cu faptul că reducerile de taxe nu au cum să strice. „Din câte văd eu, la Cotroceni este OK orice propunere prin care se cheltuiesc mai mulți bani publici (SPP fără număr!), dar sunt iresponsabile toate cele prin care scad taxele... Un alt aspect interesant este că autoritățile se laudă cu surplus bugetar, însă arieratele sunt duble față de decembrie 2014“, notează analistul Florin Cîțu. În privința cursei de recuperare a decalajelor, el amintește că „viteza cu care urmărim plutonul țărilor bogate scade“: „Performanța slabă, mai ales dacă ne raportăm la restul Europei, explică de ce în 2014 am rămas la coada clasamentului PIB-ului pe cap de locuitor ajustat cu puterea de cumpărare și exprimat în euro. Și nu, contrar cu ce spun înțelepții și politicienii, soluția nu o reprezintă o intervenție mai mare a statului sau o reglementare mai dură a piețelor“.

