În zilele de 31 mai – 1 iunie a.c. se vor desfăşura lucrările Congresului internaţional organizat de Centrul de studii şi cercetări religioase şi juridico-canonice al celor trei religii monoteiste (CRM), în parteneriat cu Academia Oamenilor de Ştiinţă din România şi Arhiepiscopia Tomisului, cu tema „Religiile monoteiste şi libertăţile omului”. La Congres participă peste 40 de personalităţi ale lumii academice şi universitare, care au anunţat comunicări de înaltă ţinută ştiinţifică, din 17 ţări (SUA, Franţa, Iran, Italia, Spania, Irlanda, Cipru, Anglia, Israel, Rusia, Iordania, Japonia, Georgia, Bulgaria, Palestina, Elveţia şi România). Participanţii la Congres sunt onoraţi şi cu prezenţa a doi ambasadori (Iran şi Iordania) şi trei consuli generali (Israel, Rusia şi Palestina) şi a unor prestigioşi lideri religioşi ai celor trei religii monoteiste (mozaică, creştină şi islamică), precum, de exemplu, un Şef Rabin din Israel. Prin tematica şi numărul participanţilor, prezentul Congres – care este al patrulea din seria celor organizate CRM – are darul să aducă Cetăţii tomitane şi Universităţii ovidiene un plus de afirmare şi de imagine în lumea academică şi universitară, contribuind, totodată, şi la creşterea prestigiului Şcolii româneşti de studiu şi cercetare în domenii unice în ţară şi la nivel european, precum cel al drepturilor şi libertăţilor omului în textul sacru al celor trei religii monoteiste. „Participanţii la Congres vor avea prilejul să cunoască şi unele vestigii şi mărturii arheologice ale Cetăţii noastre (Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Bazilica de la Liceul Mihai Eminescu, Muzeul de Artă etc.), şi să participe şi la decernarea a două titluri de Doctor Honoris Causa de către Universitatea noastră, şi, în fine, să viziteze două expoziţii (una privind monumentele religioase ale celor trei religii monoteiste din Dobrogea - organizată la Sediul Arhiepiscopiei – şi alta de pictură modernă şi artă plastică). Prin subiectul abordat şi prin numărul sporit de participanţi specialişti din diferite domenii (jurişti, teologi, politologi, filosofi, jurnalişti, filologi, sociologi etc.), actualul Congres va rămâne ca unul dintre cele mai reprezentative şi de referinţă din peisajul evenimentelor academice-universitare petrecute în ultimele decenii ale Cetăţii noastre”, a declarat prorectorul Universităţii „Ovidius”, totodată şi directorul Centrului de Studii şi Cercetări Religioase şi Juridico-Canonice al celor Trei Religii Monoteiste, prof. univ. dr. Nicolae Dură.