Relu Fenechiu a fost transferat de la Iaşi la Penitenciarul Vaslui

Fostul ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu şi fratele acestuia, Lucian, condamnaţi la cinci ani de închisoare în dosarul ”Transformatorul”, au fost transferaţi de la Penitenciarul Iaşi la Penitenciarul Vaslui, odată cu schimbarea regimului de detenţie, din închis în semideschis. Administraţia Naţională a Penitenciarelor a decis, la sfârşitul acestei săptămâni, transferarea lui Relu şi Lucian Fenechiu, condamnaţi definitiv, în ianuarie 2014, la câte cinci ani de închisoare în dosarul ”Transformatorul”, de la Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi în unitatea cu regim semideschis şi deschis de la Vaslui, în condiţiile în care cei doi au ispăşit o cincime din pedeapsă. Odată cu schimbarea regimului de detenţie, din închis în semideschis, Relu Fenechiu şi fratele acestuia vor avea la Penitenciarul Vaslui o serie de drepturi în plus faţă de ceea ce au beneficiat în unitatea de detenţie de la Iaşi. Potrivit reprezentanţilor Penitenciarului Vaslui, cei doi se vor bucura de ”o libertate în plus de mişcare” şi vor putea ieşi la muncă în afara unităţii de detenţie, însă sub pază.