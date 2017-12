Reluarea plăţilor SAPARD, primă urgenţă a Ministerului Agriculturii

Agricultura a trecut, în ultimii ani, prin mai multe schimbări aduse de aderare. Deşi la conducerea Ministerului Agriculturii s-au perindat nu mai puţin de patru miniştri, în lipsa unor reforme de anvergură, acest sector al economiei naţionale a bătut pasul pe loc. Mai mult, în vara acestui an, un control al Comisiei Europene (CE) a scos la iveală grave nereguli în gestionarea programului SAPARD. După două luni de suspendare a plăţilor către fermieri, programul SAPARD a fost reluat în acaestă toamnă. „Am vorbit cu Dacian Cioloş şi mi-a spus că au fost făcute demersurile pentru deblocarea Programului Sapard şi de aceea cred că reluarea plăţilor este o primă urgenţă”, a declarat noul ministru al Agriculturii, Ilie Sîrbu. De asemenea, în urma întîlnirii cu directorii din MADR, noul şef de la Agricultură a spus că Agenţia de Plăţi a primit rambursarea de 550 milioane euro de la CE pentru plăţile efectuate în contul anului 2007. “Vrem să schimbăm ceva şi în viaţa satului, să aducem tineri şi investitori la sat, să creăm locuri de muncă şi să echilibrăm balanţa comercială. Trebuie să vedem ce nişă de piaţă găsim, pe Federaţia Rusă şi China pentru reducerea deficitului cu produse agroalimentare”, a afirmat Sîrbu. El a mai menţionat că în întîlnirea cu directorii MADR, i-a anunţat că fiecare departament trebuie să aducă un plus de valoare ministerului. “Nu pot să accept că venind a doua oară la minister, nu voi putea mişca ceva aici, în condiţiile în care am stat aproape patru ani în acest loc şi alţi patru la comisia de specialitate din Senat, în strînsă legătură cu MADR. Pentru mine ar fi dezastruos ca om politic să vin şi să las lucrurile să meargă la fel. Nu vreau să mă ocup de o schimbare de oameni, dar fiecare departament trebuie să ştie ce face şi dacă are efectiv legătură cu agricultorii din sector”, a mai declarat ministrul Agriculturii.