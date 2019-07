Remanierea Cabinetului Dăncilă. Constănțeanul Nicolae Moga, propus la Interne

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat luni, după şedinţa CEx PSD, modificările din Guvern, Ramona Mănescu fiind propunerea pentru Externe, senatorul constănțean Nicolae Moga pentru Interne şi Mihai Fifor pentru funcţia de vicepremier pe Parteneriate Strategice.

"Am spus colegilor din CEx că avem două portofolii de vicepremier la care trebuie să facem nominalizări, cel pe Parteneriate Strategice că încă 6 ministere, le-am făcut o evaluarea. Am propus schimbare ministrului Carmen Dan cu senatorul Nicolae Moga, de la Cosntanţa, am luat act de a schimba la MAE pe dl Teodor Meleşcanu cu Ramona Mănescu, am propus pe Mihai Fifor pentru funcţia pe Parteneriate Strategice",a anunţat Viorica Dăncilă.

Pentru vicepremier pe probleme economice interimatul se fifalizează la jumătatea lunii august. "Vom avea o nouă discuţie legată de acest portofoliu şi bineînţeles de ministerele aflate în evaluare", a mai completat Dăncilă.

Carmen Dan şi-a anunţat demisia cu câteva minute înainte de şedinţa Comitetului Executiv de luni. Nicolae Moga, propunerea de la Interne, este senator de Constanţa în legislaturile 2008-2012, 2012-2016 şi 2016-2020. În a doua legislatură, a ocupat şi funcţia de vicepreşedinte al Senatului în Biroul Permanent.

Ramona Mănescu s-a alăturat ALDE în anul 2017. Anterior, aceasta a deţinut funcţia de ministru al Transporturilor, în guvernarea Ponta. Europarlamentar din anul 2007, Ramona Mănescu a fost coordonator în Comisia pentru Dezvoltare Regională şi membru supleant în Comisia pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Afaceri Sociale.

Mihai Fifor a fost ministru al Apărării şi după congresul din această vară este secretar general al PSD.