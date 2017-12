„Remarcabil! Leul s-a apreciat cu criza cipriotă în coastă”

CREŞTERE TOLERATĂ Aprecierea cursului de schimb este remarcabilă, în condiţiile crizei din Cipru şi problemelor de la sucursala românească a Bank of Cyprus, spune guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu. El nu exclude nici ca aprecierea leului să urmeze trasa pozitivă a exporturilor, aşa cum s-a mai întâmplat la începutul anilor 2000. „Noi suntem acum într-un interval - să îl numesc aşa - de toleranţă, ca să nu existe speculaţii. Cursul este liber, determinat de piaţă, influenţat, desigur, şi de intrări de capitaluri. Este remarcabil că leul s-a apreciat acum, şi o spun cu toată convingerea, în condiţii de criză (şi nu cu o criză prin Islanda, Irlanda, ci cu una în coasta României, în Cipru), într-o situaţie tensionată care a durat mai mult de o lună de zile. A fost un test care se poate citi în termeni pozitivi, fără să fim exagerat de optimişti. Într-adevăr, Bank of Cyprus avea 0,6% din piaţa bancară, dar aţi văzut cum se inflamează piaţa de la lucruri mici”, spune Isărescu. El nu exclude „ieşirea dintr-un cerc vicios şi intrarea într-un cerc virtuos”, care să presupună aprecierea leului şi creşterea exporturilor: „S-a mai întâmplat aşa ceva în România, în 2000 - 2001. Nu văd de ce nu s-ar mai întâmpla şi în prezent, însă nu cu o apreciere masivă a cursului”. Şeful băncii centrale punctează şi că exporturile şi producţia manufacturieră din ţară au performat peste aşteptări, dând semnale de ameliorare a activităţii economice: „Nu ştiu dacă surplusul din contul curent este un accident, dacă este temporar, fiind legat de intrarea în producţie a automobilelor Ford şi de exportul constructorului de automobile. Totuşi, în 20 şi ceva de ani de când sunt pe acest scaun nu am văzut niciodată surplus în contul curent şi aşteptam momentul”.

CEL MAI BUN CURS DIN 2011 ÎNCOACE În aprilie, leul s-a apreciat cu peste 2% în raport cu euro. Vineri, BNR a publicat o referinţă de 4,3072 lei/euro, cel mai redus nivel din decembrie 2011. Pentru dolarul american, banca centrală a anunţat un curs de 3,2816 lei/dolar, cu 1,07 bani mai redus faţă de cel de joi; pentru francul elveţian, rata de schimb a coborât la 3,52 lei/franc. Per ansamblu, după primele patru luni, leul a câştigat aproape 2,5% în faţa monedei unice.