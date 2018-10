Remedii naturale pentru probleme de digestie

Digestia începe în cavitatea bucală, o dată cu prima înghiţitură de mâncare. Aceasta ajunge în stomac, călătoreşte prin intestinul gros şi subţire pentru ca, în cele din urmă, toxinele să fie eliminate. Acest sistem digestiv este cât se poate de complex, iar tulburările digestive comune precum arsurile la inimă, refluxul acid, greaţa, sindromul colonului iritabil, crampele ori constipaţia pot provoca suferinţe zilnice pentru foarte mulți oameni. Există, însă, remedii naturale la îndemâna oricui pentru majoritatea problemelor digestive, remedii care ajută atât la ameliorarea simptomelor, cât şi la eliminarea cauzei.

Probioticele, bacterii prietenoase

Probioticele sunt organismele microbiene vii care se află în mod natural pe tractul digestiv, fiind adesea poreclite „bacterii prietenoase”. Probioticele pot ajuta în probleme precum balonarea, sindromul intestinului iritabil, diareea, colita şi constipaţia. Se întâlnesc adesea în iaurt şi kefir, dar și în varza murată, brânza fermentată, spicul de grâu, spirulina sau brânza de vaci, iar dacă nu consumi des aceste alimente, poți apela și la suplimente alimentare pe bază de probiotice.

Băutura miraculoasă: sucul de aloe vera

Sucul de aloe stimulează producţia de insulină şi curăţă tractul digestiv. Ajută la pierderea în greutate, uşurează digestia şi stimulează funcţia imunitară. În plus, graie conținutului de malat de calciu, băutura miraculoasă poate preveni refluxul acid şi senzaţiile de arsură la stomac.

Ceaiul de gălbenele, cel mai blând medicament

Proprietăţile sale antiinflamatoare şi astringente îl fac remediul perfect pentru tratarea arsurilor la stomac. Remediile naturale pe bază de gălbenele sunt eficiente în tratarea colitei intestinale şi combatarea digestiei leneşe, a constipării şi a balonării. Un leac transmis din bătrâni, gălbenelele sunt folosite şi în tratamentul gastritei şi al ulcerului peptic.

Superalimente: ananasul și papaya

Papaya îmbunătăţeşte digestia şi sănătatea intestinală, graţie celor două enzime, papaină şi chimonpapainăm, care purifică tubul digestiv şi reduc balonarea, greaţa și crampele.Tot un superaliment este și ananasul care conţine enzima numită bromelaină, care ajută la sinteza proteinelor din diferite alimente şi îmbunătăţeşte digestia generală. Pot fi consumate ca atare, în sucuri naturale sau ca suplimente alimentare ori antiacide.

Cărbunele vegetal, un leac vechi, dar nu demodat

Timp de două secole, cărbunele vegetal a fost recomandat ca un remediu excelent pentru afecţiuni diferite una de cealaltă: de la intoxicaţii cu otravă, afecţiuni digestive, artrită şi până la alcoolism. În afecţiunile digestive, precum balonări şi arsuri la stomac, se recomandă una-două linguriţe de pulbere de cărbune. Praful respectiv se umezeşte în puţină apă şi se administrează cu o jumătate de oră înaintea meselor principale sau de câte ori este nevoie. Persoanelor cu o sensibilitate deosebită a tubului digestiv şi copiilor li se recomandă apa de cărbune, care se prepară cu 12 ore înainte de administrare.

Lasă-te pe mâna plantelor!

Numeroase plante conţin uleiuri esenţiale eupeptice care vin de hac digestiilor dificile. Printre ele, la rang de cinste se află chimionul, mărarul şi anasonul, plante ce combat aerofagia şi balonarea. Anghinarea, rozmarinul şi ridichea neagră stimulează funcţiile hepatice şi uşurează digestia.

Kiwi, cel mai sănătos cartof

Poate nu are cel mai apetisant aspect, dar fructul de kiwi este printre cele mai gustoase fructe aflate pe piaţă în anotimpul rece. Cu un aport moderat de calorii, kiwi este recomandat datorită conţinutului bogat de vitamina C şi minerale. 100 de grame de kiwi conţin 94 mg de vitamina C (dublu faţă de portocale), 29,3 mg de acid folic, 314 mg de potasiu şi 27 mg de magneziu.

Ghimbirul, un semi-panaceu pentru tulburările digestive

Ghimbirul îmbunătăţeşte digestia, ajutând mâncarea să ajungă mai repede de la stomac la intestinul subţire. Fie că vorbim de rădăcina de ghimbir consumată crudă, de ghimbirul cristalizat sau alte produse naturale pe bază de ghimbir, acest aliment magic acţionează ca leac pentru o sferă largă de probleme ale digestiei: diareea, balonarea, indigestia sau sindromul intestinului iritabil.

Fibrele alimentare, vitale într-o dietă sănătoasă

Nu sunt digerabile şi nu conţin nutrienţi, dar sunt foarte recomandate datorită capacităţii lor de a se mişca prin tractul digestiv mai repede, prevenind fermentarea alimentelor. În plus, fibrele absorb apa, făcând-o mai uşor de transportat, ceea ce ajută la prevenirea constipaţiei. Cantitatea ideală de fibre care ar trebui să fie consumată zilnic este de 35 de grame. În topul alimentelor bogate în fibre se află legumele (fasole, mazăre, linte, morcovi, spanac, ardei), fructele și cerealele integrale.

