Remedii pentru ochii umflaţi

Indiferent de vârstă sau de sex, ochii umflaţi sunt o problemă care apare din ce în ce mai des odată cu înaintarea în vârstă, deoarece pielea îşi pierde elasticitatea. Ochii umflaţi pot fi consecinţa unei moşteniri genetice sau a unui stil de viaţă nesănătos. În cel de-al doilea caz, problema ochilor umflaţi poate fi remediată relativ uşor prin adoptarea unui stil de viaţă echilibrat.

Somnul este un factor foarte important în remedierea acestei probleme. După mai multe ore în faţa computerului sau a televizorului, ochii obosesc şi cel mai probabil se vor umfla. Un somn de şapte-opt ore este cel mai eficient tratament cosmetic în rezolvarea problemelor tenului şi în ceea ce priveşte eliminarea pungilor care se formează sub ochi. Un regim alimentar echilibrat furnizează organismului ingredientele naturale de care are nevoie pentru a funcţiona la parametrii optimi şi pentru ca pielea, inclusiv cea din jurul ochilor, să fie hidratată şi elastică. Consumaţi în fiecare zi legume şi fructe astfel încât organismul dumneavoastră să primească necesarul de minerale şi vitamine care sunt esenţiale în menţinerea sănătăţii pielii. Dacă aveţi în mod regulat probleme cu ochii umflaţi, consumaţi alimente bogate în potasiu, precum roşii, castraveţi şi pepene roşu. Totodată, este recomandat să renunţaţi la consumul de alcool şi ţigări şi să reduceţi cantitatea de sare pe care o consumaţi. Aceşti trei factori contribuie la deteriorarea pielii, favorizează apariţia ridurilor, a pungilor de sub ochi şi a cearcănelor.

Un remediu foarte bun pentru a scăpa de pungile de sub ochi este castravetele. Aplicaţi pe pleoape două felii de castravete rece şi lăsaţi-le să acţioneze timp de 20 de minute. Castraveţii sunt eficienţi şi în combaterea cearcănelor. Pe de altă parte şi săculeţii reci cu ceai verde reprezintă o soluţie pentru a scăpa de pungile de sub ochi şi de cearcăne. Ceaiul verde acţionează ca un antiinflamator natural şi redă imediat pielii un aspect frumos. Săculeţii de ceai se bagă în apă, se scot, se storc uşor şi apoi se bagă două minute la congelator, după care se scot şi se aplică pe pleoape, unde trebuie menţinuţi circa cinci minute.