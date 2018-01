Ministrul Agriculturii, Decebal Traian Remeş, a recunoscut, vineri, că îi este "frică" de o penalizare din partea UE, concretizată prin reducerea fondurilor alocate României în urma auditului care se va desfăşura la Agenţia de Plăţi în Agricultură începînd cu 18 iunie. Teama lui este dată de faptul că "luni încep controalele de audit la Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură şi vom fi găsiţi cu multe bube în cap. Mi-e frică de o penalizare. Chiar în acest caz, vom da integral plăţile fermierilor, dar nu-i vom recupera integral (banii - n.r)". Ministrul a declarat, în luna mai, că aproape 150 de centre locale ale APIA vor fi amenajate şi modernizate în perioada imediat următoare pentru înregistrarea şi păstrarea documentelor. El a avertizat încă de atunci că "situaţia este în continuare, din păcate, dramatică, pentru că am scăpat doar de prima penalizare. Calculatoarele sînt aşezate cum dă Domnul, dosarul nu am de unde-l lua pentru că nu am o arhivă ordonată şi personalul nu e cu experienţă în domeniu".