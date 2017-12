Remiză de senzaţie pentru HCM la Valladolid

După victoriile istorice cu Barcelona şi Montpellier pe teren propriu, pentru HCM Constanţa, campioana României la handbal masculin, a venit şi ziua unui rezultat la fel de important, dar de această dată în deplasare. Pe terenul unei formaţii, Pevafersa Valladolid, care se dovedise până la ora jocului de sâmbătă o adevărată sperietoare pentru echipele româneşti, HCM a fost aproape de o uriaşă victorie, obţinând în cele din urmă o remiză absolut meritată, scor 26-26. După un început crispat, în care trupa celebrului Juan Carlos Pastor (din 1995 antrenor principal la Valladolid !) a condus cu 5-1, HCM a revenit rapid în joc şi a echilibrat meciul, egalând în min. 20, scor 10-10. Gazdele au profitat de câteva greşeli în atacul nostru şi au intrat la cabină cu un avantaj de patru goluri: 15-11. Începutul părţii secunde a fost unul perfect pentru constănţeni, ghiulelele lui Mureşan, execuţiile de fineţe ale lui Toma, dar şi cu o apărare mult mai exactă, HCM a răsturnat tabela pentru un incredibil 17-16 care i-a redus la tăcere pe cei aproximativ 4.000 de spectori. Nici time-out-ul solicitat de Pastor la doar şapte minute de la reluare nu a destabilizat jocul excelent al campioanei României. Valladolid a revenit abia cu 12 minute înainte de final, a avut un avans de trei goluri, 23-20, dar HCM a recuperat din nou formidabil, preluând din nou conducerea în min. 56, 25-24. Finalul a fost halucinant, Valladolid a condus, 26-25, iar pe contraatac Toma a ratat în faţa veteranului portar suedez Svensson, acum în vârstă de 42 de ani. Se părea că vom asista la o nouă înfrângere în faţa spaniolilor mai ales că mai erau doar 20 de secunde din meci. HCM a recuperat mingea cînd nimeni nu se mai aştepta, Băiceanu a trimis o pasă până pe semicercul advers la Schuch, care, în ultima secundă, l-a învins pe bravul Svensson şi a adus un punct de aur echipei noastre. Un rezultat de egalitate împotriva formaţiei ce ocupă locul 3 în campionatul iberic, unul considerat cel de-al doilea ca valoare din lume. Cu acest nou punct, HCM îşi consolidează poziţia a patra în clasamentul general, distanţându-se la patru lungimi de Pick Szeged. HCM este acum la un pas de o calificare istorică în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Au evoluat - Valladolid: Svensson (11 intervenţii, 1x7m); Tvedten 10g (3x7m), Entrerrios 3g, Perales, Roura, Krivokapic, Gurbindo, Romero şi de la Cal - câte 2g, Delgado 1g, Asier, Avila; HCM: Popescu (11 intervenţii), Stănescu; Toma 8g (2x7m), Mureşan 6g, Schuch şi Băiceanu - câte 3g, Adzic, Csepreghi şi Nicolae - câte 2g, Dimache, Pavlovic, Sabou. Într-o altă partidă din Grupa A disputată sâmbătă: Chekhovskie Medvedi - Pick Szeged 39-30. Meciul PAOK Salonic - Montpellier, scor 23-34, a avut loc pe 17 februarie.

MECIUL 70 ÎN CUPELE EUROPENE. HCM Constanţa a reuşit să îşi facă cel mai frumos cadou la partida cu numărul 70 în cupele europene, rezultatul din Spania mulţumind întreaga delegaţie constănţeană. „Cred că dacă îndrăzneam mai mult, am fi putut obţine şi victoria. Ne bucurăm că suntem sănătoşi şi nu sunt accidentări“, a declarat Laurenţiu Toma, căpitanul HCM-ului, completat de Florin Nicolae: „Am fi putut câştiga indiferent cum a fost arbitrajul. Am fost aproape de un succes, dar, din păcate, nu am reuşit să-l obţinem“. „Un rezultat bun, care însă s-a lăsat mult aşteptat în faţa acestei echipe. Este şi un rezultat de moral înaintea jocului cu Reşiţa, peste care trebuie să trecem cu bine şi să ne vedem de drum în continuare“, a precizat pivotul Silviu Băiceanu. „Ne-am dorit mult să facem o figură frumoasă şi din fericire am reuşit ce ne-am propus. Am jucat ca o echipă, aşa cum ne doream. Nu am avut timp să sărbătorim pentru că miercuri urmează partida de la Reşiţa şi suntem mai mult pe drumuri“, a concluzionat şi portarul golgeter, Mihai Popescu. „Sunt deosebit de bucuros pentru rezultatul obţinut. Dacă am fi fost măcar puţin lăsaţi în pace, am fi putut învinge Valladolid, această bestie neagră cum a fost ea numită în România“, a spus Nurhan Ali, directorul executiv al HCM Constanţa. Ieri, după trei ore cu autocarul pe ruta Valladolid - Madrid, delegaţia HCM-uui a plecat din capitala Spaniei cu avionul până la Bucureşti. După alte trei ore de aşteptare pe aeroportul Otopeni, Toma şi compania s-au îmbarcat într-o nouă cursă aviatică, de această dată cu destinaţia Timişoara, unde au ajuns aseară. Astăzi este programat un antrenament pe Bega, iar marţi dimineaţă se va pleca spre Reşiţa, pentru partida din campionat din etapa a 18-a.

Clasament Grupa A

1. Montpellier 8 7 0 1 272-202 14

2. Medvedi 8 5 2 1 271-232 12

3. Valladolid 8 4 2 2 236-214 10

4. HCM 8 3 1 4 226-243 7

5. Szeged 8 1 1 6 217-247 3

6. Salonic 8 1 0 7 191-275 2