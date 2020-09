Remiză în duelul HCDS - Sporting

Handbal Club Dobrogea Sud Constanţa a încheiat la egalitate, scor 27-27 (14-16), întâlnirea cu Sporting Lisabona, disputată marţi seară, în Sala Sporturilor, în prima manşă a turului secund din EHF European League. A fost o partidă în care handbaliştii antrenaţi de Djordje Cirkovic, George Buricea şi Ionuţ Rudi Stănescu au condus la jumătatea reprizei a doua şi la patru goluri diferenţă, însă oaspeţii au revenit şi au preluat conducerea. HCDS s-a mulţumit în cele din urmă cu o remiză, ceea ce face şi mai dificilă misiunea formaţiei constănţene în returul din Portugalia.

Pentru HC Dobrogea Sud au marcat Nistor 10 goluri, Komogorov 5g, Nikolic 3g, Buricea 3g, Cikovani 1g, Ersin 1g, Radojevic 1g, Simovic 1g, Şandru 1g şi Susanu 1g.

Pentru Sporting au înscris Marzo 7 goluri, Bingo 4g, Valdez 3g, Salvador 3g, Roque 2g, Djukic 2g, Clarac 1g, Pasarin 1g, Tiago Rocha 1g, Tavares 1g, Schoengarth 1g şi Matvz Skok 1g.

„Am avut o repriză a doua foarte bună, pe care am câştigat-o cu 13-11. Am condus şi la 4 goluri, însă Sporting a revenit şi a preluat conducerea, dar băieţii noştri au avut puterea unei noi reveniri pe final. Am avut momente în care ne-am apărat perfect şi sigur putem să repetam un joc cel puţin la fel de bun şi în retur. Am arătat că se poate şi că merităm să ajungem în grupe. Totul se joacă la Lisabona!”, a fost mesajul postat pe pagina oficială de Facebook HC Dobrogea Sud Constanta.

Manşa retur va avea loc la 29 septembrie, la Lisabona, iar câştigătoarea din dubla manşă se va califica în grupele competiţiei.

Tot marţi seară, Potaissa Turda a remizat, scor 35-35 (15-17), în meciul cu echipa franceză Fenix Toulouse, în prima manşă din turul secund al EHF EL.

Dinamo Bucureşti a fost repartizată direct în grupele EHF European League.