Remiză pe terenul campioanei pentru Viitorul

Partida dintre CFR Cluj şi FC Viitorul Constanţa, disputată vineri seară, la Cluj-Napoca, în etapa a 25-a a Ligii 1 la fotbal, penultima din sezonul regulat, s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. O remiză care menţine Viitorul în cursa pentru play-off, dar acum echipa constănţeană are nevoie ca Gaz Metan Mediaş să nu câştige la Clinceni.

A fost un duel în care ambele formaţii au irosit câteva situații de gol, iar Gabi Iancu a trimis mingea în bara transversală în prima repriză, cu un șut de la 25 de metri.

Au evoluat următoarele echipe - CFR (antrenor Dan Petrescu): Arlauskis - Burcă, Vinicius, Boli, Camora (cpt.) - Bordeianu (67 Al. Păun), Hoban, Djokovic (82 Țucudean) - Joca (16 Omrani), C. Deac, V. Costache; Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Căbuz - Bococ, Mladen, Ghiță, De Nooijer - C. Matei (85 A. Chițu), Artean, Cr. Ganea (85 Dussaut) - G. Iancu (cpt.) - Rivaldinho, G. Ganea (65 P. Iacob). Cartonașe galbene: Artean, P. Iacob, C. Matei, Boboc.

Au arbitrat: Radu Petrescu (București) - Mircea Grigoriu (București) și Marius Nicoară (Drobeta Tr. Severin).

În ultima etapă din sezonul regulat, FC Viitorul va întâlni, pe teren propriu, pe Academica Clinceni.

Tot vineri, la Ploieşti, în etapa a 25-a, s-a disputat partida Chindia Târgovişte - FC Voluntari, scor 1-2 (A. Ioniţă 66 / I. Gheorghe 8, C. Ţîră 90+3).

Programul celorlalte meciuri ale etapei este următorul -

Sâmbătă, 15 februarie

ora 14.30: Academica Clinceni - Gaz Metan Mediaş

ora 20.00: CSM Politehnica Iaşi - Universitatea Craiova

Duminică, 16 februarie

ora 17.00: Sepsi OSK Sf. Gheorghe - FC Botoşani

ora 20.00: Dinamo Bucureşti - FCSB

Luni, 17 februarie

ora 20.00: FC Hermannstadt - Astra Giurgiu

Întâlnirile vor fi transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport.

Clasament: 1. CFR 49p (golaveraj: 49-16), 2. Craiova 43p (36-24), 3. FCSB 43p (35-26), 4. Astra 40p* (34-25), 5. FC VIITORUL 39p (44-29), 6. Botoşani 39p (33-29), 7. Mediaş 37p (30-28), 8. Sepsi 32p (28-23), 9. Dinamo 31p (35-39), 10. Hermannstadt 24p (24-40), 11. Chindia 24p (28-46), 12. Iaşi 22p (23-33), 13. Clinceni 21p (28-44), 14. Voluntari 17p (20-45).

*Astra Giurgiu a fost penalizată cu trei puncte din cauza datoriilor financiare.

Locurile 1-6 din sezonul regulat al Ligii 1 vor evolua în play-off, iar locurile 7-14 din sezonul regulat vor continua în play-out.

Locul 1 din play-off se va califică în UEFA Champions League, în timp ce locurile 2 și 3 vor merge în UEFA Europa League.

Locul 12 (locul 6 din play-out) va disputa un baraj cu echipa de pe locul 3 din Liga a 2-a.

Locurile 13-14 (locurile 7-8 din play-out) vor retrograda.