Remus Cernea a câștigat procesul cu Marian Munteanu privind Holocaustul din România

12:38:09 / 17 Martie 2018

DACA NU SE TRECE LA FAPTE !

In raport cu cate se petrec in societatea romaneasca : mii si mii de divortzuri, crimele, parintzii isi maltrateaza copii ori ii ucid, nepotzii / copii omoara parintzii ori bunicii, copii violatzi de parintzi ori de ” bestii cu chip de om ” si muuuuuuuulte alte intamplari nefericite, parintzii ori copii drogatzi si asta pentru ca multzi slujitori ai altarelor nu se afla intr-o legatura permanenta cu „oile” pe care DUMNEZEU, le-a dat spre pastorire, este un dezinteres total si neexplicabil dar care se observa daca esti atent, slujitorii altarelor sunt preocupatzi mai mult de propriile probleme, adica de familiile proprii si cum sa se imbogatzeasca mai mult si mai bine, multe sotzii ale preotzilor se intrec la capitolul : lux si moda, cu femeile obisnuite din parohie, pe cand ele, sotziile preotzilor, ar trebui sa fie un exemplu de : modestie, respect, iubire fatza de Dumnezeu, sa organizeze intalniri cu femeile din parohie pentru a cunoaste si rezolva multele probleme cu care se confrunta familiile din parohie, preotul sa se intalneasca cu barbatzii din parohie pentru a discuta si rezolva problemele familiilor si framantarile care slabesc si destrama casniciile enoriasilor, daca preotul sta departe de problemele oamenilor de aceea se petrec atatea si atatea nenorociri, necazuri, divortzuri, crime, accidente pe drumurile publice…….. ?! Ierarhii, protopopii si chiar patriarhul tzarii noastre, nu rezolva nevoile oamenilor, celor pastoritzi doar cu sfintele slujbe, luxul, multzimea bisericilor si viatza lor fara grija zilei de maine si in parohii „colcaie” mizeria : spirituala, sociala, morala, si lipsurile financiare / banesti ! Mantuirea preotzilor se intampla doar atunci cand dupa sfintele slujbe aproape totzi enoriasii se impartasesc, primesc SFANTA EUHARISTIE impreuna, preot si enoriasii parohiei respective si viatza morala si spirituala domneste in fiecare parohie si cand apare o problema de : divortz, saracie, conflict intre oameni, preotul cu familia lui, sa nu aiba liniste si somn in casa pana cand, nu se pun toate treburile in ordine in parohia lui, asa cum Dumnezeu, nu doarme, ci ne vegheaza continu !