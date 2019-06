Renate Weber: Instituţia Avocatul Poporului a fost politizată

Instituţia Avocatul Poporului a fost politizată dn momentul în care în competenţele acesteia a apărut posibilitatea de a ataca la CCR legi şi ordonanţe, iar o schimbare vine doar de la activitatea efectivă, a afirmat, joi, la RFI, fostul europarlamentar Renate Weber, care va depune săptămâna viitoare jurământul pentru a prelua şefia acestei instituţii.



Totodată, apreciază ea problema ordonanţelor de urgenţă mult prea numeroase este una reală.



"Instituţia este politizată, a fost politizată din momentul în care în competenţele acestei instituţii a apărut posibilitatea de a ataca la CCR legile şi ordonanţele. Deci, din acel moment, cumva, Avocatul Poporului a devenit un fel de arbitru în acest joc constituţional, în sensul bun al cuvântului. (...) Şi atunci, din perspectiva aceasta, este clar că ea este politizată şi nu este doar percepţia mea. Cine a urmărit traseul meu profesional de-a lungul timpului cred că a putut să constate că sunt un om care ţine la un principiu. (...) Ordonanţele de urgenţă au fost întotdeauna mult prea numeroase în România cu fiecare guvernare care a a existat în această ţară. Eu am peste 20 de ani de când tot spun asta. (...) Chestiunea aceasta rămâne şi a stârnit multă nemulţumire de mai multă vreme. Urmează să vedem cum anume trebuie să continuăm", a declarat Weber.



În viitoarea calitate pe care o va avea, Renate Weber spune că îşi doreşte foarte mult să aducă în faţa opiniei publice dimensiunea a ceea ce înseamnă apărarea drepturilor şi libertăţilor, pentru că personal a constatat că deşi această instituţie îşi realizează foarte bine activităţile pe care le are în acest domeniu, în opinia publică lucrul acesta nu se mai ştie deloc.



"Avocatul Poporului are într-adevăr competenţe în ceea ce priveşte sesizarea CCR pe chestiuni de neconstituţionalitate. Cred că este singura instituţie de acest fel pe care o ştiu eu din UE cu astfel de competenţe. Din păcate, la noi acest aspect cumva a prevalat în dezbaterea publică şi, în felul acesta, misiunea iniţială a Avocatului Poporului s-a pierdut din vedere. Şi eu cred că e foarte important să şi comunicăm într-un mod care să ne facă să înţelegem care este menirea acestei instituţii şi de ce este important într-adevăr să înţelegem că apărarea drepturilor şi libertăţilor interesează fiecare persoană în parte şi societatea în ansamblu", a adăugat Renate Weber. Potrivit ei, schimbarea nu poate să vină decât de la activitatea efectivă.