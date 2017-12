Renault Fluence, la Constanţa

Un nou automobil îmbogăţeşte gama Renault, berlina elegantă, cu linii fluide, cu un design ce exprimă sportivitate şi robusteţe, definindu-se ca un model de referinţă al categoriei sale. Renault Fluence oferă cumpărătorilor încă un motiv de a trece pragul show-room-ului Total Service International, dealerul Renault şi Nissan din Constanţa (b-dul Tomis, nr. 393, lângă Carrefour). Astfel, la mai puţin de o lună după prezentarea sa în premieră internaţională, la ediţia 2009 a Salonului Auto de la Frankfurt, Renault Fluence este disponibil deja pentru clienţii din Constanţa, modelul fiind lansat ieri, în show-room. Cu o lungime de 4,62 metri, adică 12 cm în plus faţă de predecesorul său, Megane Sedan, Renault Fluence devine cel mai mare model din clasa compactă. Acest avantaj se traduce printr-un confort interior deosebit, din punctul de vedere al spaţiului oferit pasagerilor. Fluence este \"best in class\" pentru cotele de habitabilitate faţă, spate şi raza la genunchi pentru ocupanţii locurilor din spate. Calitatea, confortul şi siguranţa sunt pe măsura aspectului exterior şi la înălţimea standardelor Renault. Raportul preţ-calitate reprezintă, de asemenea, un atu foarte important: la un preţ de pornire de 12.900 euro cu TVA (oferta de lansare), Renault Fluence propune o dotare standard foarte competitivă care cuprinde, printre altele, ABS cu EBV şi AFU, 6 airbag-uri, computer de bord, aer condiţionat, geamuri electrice, radio CD cu MP3, închidere centralizată. Garanţia este de 4 ani sau 100.000 km. Gama Fluence cuprinde trei motorizări: 1,6 16V 110 CP; 1,5 dCi 85 CP; 1,5 dCi 105 CP. Pentru propulsorul pe benzină 1,6 16V 110CP este disponibilă şi transmisia automată BVA. Cele patru versiuni de echipare - Authentique, Expression, Dynamique şi Privilege - satisfac orice exigenţă în materie de confort şi siguranţă. Distingându-se şi printr-un design elegant, seducător, noul model Renault constituie o ofertă irezistibilă pentru segmetul C. „Deşi este o perioadă de criză, Renault îşi continuă programul de creator de automobile, iar clienţii pot să aleagă acum din această gamă, şi un Renault Fluence”, a declarat directorul reprezentanţei Renault Nissan Constanţa, Constantin Olteanu.