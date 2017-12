Renée Zellweger, în juriul Festivalului de Film de la Berlin

Actriţa americană Renée Zellweger face parte din juriul competiţiei oficiale a ediţiei din 2010 a Festivalului de Film de la Berlin, ce va avea loc în perioada, 11 - 21 februarie. Juriul, prezidat de cineastul Werner Herzog, este completat de Francesca Comencini, Nuruddin Farah, Cornelia Froboess, José Maria Morales şi Yu Nan.

Şi anul acesta, România are o prezenţă consistentă la Berlin fiind selectate două lungmetraje, „Eu când vreau să fluier, fluier” de Florin Şerban şi „Portretul luptătorului la tinereţe, de Constantin Popescu şi două scurtmetraje, „Derby” de Paul Negoescu şi „Colivia” de Adrian Sitaru. Lungmetrajele concurează şi pentru premiul de debut. Juriul acestei secţiuni este format din regizorul Michael Verhoeven din Germania, actorul american Ben Foster şi producătorul din Malaysia Lorna Tee. Pelicula lui Florin Şerban intră în competiţie cu filme ale unor nume mari ale cinematografiei, precum „The Ghost Writer” de Roman Polanski şi „Shutter Island” de Martin Scorsese. Şi noul proiect al lui Florin Şerban, intitulat „El Rumano”, este prezentat tot la Berlinală, la Piaţa de Coproducţii, în programul Rotterdam-Berlinale Express. De asemenea, actorul Dragoş Bucur participă în programul Shooting Stars. În cadrul Berlinale Talent Campus, program dedicat tinerilor care urmează să se implice în industria cinematografică, participă Ilinca Belciu şi Laura Căpăţînă. Ca în fiecare an, Romania are un stand la Festivalul de la Berlin, unde va fi prezentată industria românească de film.

Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, ajuns la cea de-a 60-a ediţie, este unul dintre cele mai mari evenimente de gen şi găzduieşte premiere ale unora dintre cei mai mari regizori. Filmul „Tuan Yuan”, al chinezului Wang Quan\'an, regizor ce a câştigat Ursul de Aur în 2007, va rula în deschiderea Berlinalei, în timp ce pelicula japoneză „Otouto” de Yoji Yamada, va închide festivalul.