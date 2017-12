Renée Zellweger s-a născut fericită!

Actriţa americană pare să traverseze o perioadă foarte bună a vieţii sale chiar dacă aparent numai în plan profesional. Nu a stat prea mult pe gînduri cînd a aflat că vechiul ei prieten, actorul George Clooney, vrea să o distribuie în cel mai recent film pe care l-a regizat „Leatherheads”. “Cînd am auzit că George vrea să producă un film, am întrebat «Cînd?». Dacă mi-ar fi cerut să mă ocup de pregătirea cafelei, aş fi întrebat «Cu sau fără zahăr?»”, a mărturisit Renée Zellweger. “Cîteodată, oamenii mă mai întreabă «Nu îţi e dor de casă?». Ei bine, nu. Mă duc la serviciu cu George Clooney şi Harry Connick Jr., cum aş putea să mă simt singură?”, a mai declarat actriţa de 39 de ani pentru revista “InStyle”. “Sînt foarte norocoasă. Cred că m-am născut fericită. Dacă trec printr-un moment mai greu nu-mi este foarte greu să revin la normal. Spun: Am avut ghinion şi merg înainte”, a conchis actriţa considerată la Hollywood drept una dintre cele mai ghinioniste cu privire la relaţiile sale eşuate. După idile cu George Clooney şi Jim Carrey, în 2005, Renée Zellweger a fost căsătorită timp de patru luni cu interpretul de muzică country Kenny Chesney, mariaj pe care a ţinut morţiş să îl anuleze.